নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 7, 2025, 06:21 PM IST
Haryana IPS Officer Shoots Himself: IAS স্ত্রী জাপান সফরে! ফাঁকা বাড়িতে সার্ভিস রিভলভার মাথায় ঠেকিয়ে নিজেই নিজেকে... IPS অফিসারের মর্মান্তিক শেষ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইএএস (IAS) স্ত্রী অমন পি কুমার (Aman P Kumar) হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী (Haryana CM) সাইনির (Nayab Singh Saini) সঙ্গে সরকারি সফরে জাপানে (Japan Trip) গিয়েছেন। সেই সুযোগে মঙ্গলবার চণ্ডীগড়ের (Chandigarh) নিজের বাড়িতে আত্মঘাতী (Suicide) হয়েছেন হরিয়ানার অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (Haryana ADGP) ওয়াই পুরন কুমার (Y Puran Kumar)

পুলিসের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, নিজের সার্ভিস রিভালভার (Service Revolver) দিয়ে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন হরিয়ানার এডিজিপি। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এডিজিপি পুরাণ হরিয়ানার ২০০১ সালের ব্যাচের একজন আইপিএস পুলিস অফিসার ছিলেন। অতীতে তিনি আইপিএস অফিসারদের নিয়োগের বিষয়ে সরকারের বিপক্ষে আঙুল তুলেছিলেন। মঙ্গলবার যখন তাঁর মেয়ে নারীর বেসমেন্টে ছিলেন, তখনই তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

 চণ্ডীগড়ের সেক্টর ১১-তে তার বাসভবনে  নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিস খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করছে। 

ঠিক কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করলেন, তা এই মুহূর্তে স্পষ্ট নয়।

চণ্ডীগড়ের আরেক পুলিস সুপার কানওয়ারদীপ কৌর সাংবাদিকদের জানান, 'বেলা দেড়টা নাগাদ আমরা সেক্টর ১১ থানায় খবর পাই। সেক্টর ১১-র এসএইচও (SHO) এবং তার দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। সেখানে একটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে... মৃতদেহটি আইপিএস আধিকারিক পূরণ কুমার-এর বলে শনাক্ত করা হয়েছে।'

কোনও সুইসাইড নোট (Suicide note) পাওয়া গিয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, সিএফএসএল (Central forensik science laboratory)-এর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে এবং তদন্ত চলছে।

২০০১ ব্যাচের আধিকারিক পূরণ কুমার ছিলেন অতিরিক্ত মহানির্দেশক (Additional director general of police) যা ইন্ডিয়ান পুলি সার্ভিসের একটি অত্যন্ত উচ্চপদ। গত ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি রোহতকের সুনারিয়ায় পুলিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (PTC) কর্মরত ছিলেন।

ফরিদাবাদের নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিস পদে নিযুক্ত ৫৯ বছর বয়সী আইপিএস অফিসার বিক্রমজিৎ সিং কাপুর বুধবার সকালে নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল।

সূত্র জানায়, সকাল ৬টার দিকে তার ঘর থেকে গুলির শব্দ শুনে তার স্ত্রী ছুটে গিয়ে দেখেন কাপুর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। ফরিদাবাদের ৩০ নম্বর সেক্টরের পুলিশ কলোনিতে স্ত্রীর সাথে থাকা কাপুর এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আগে নিজেকে তার ঘরে আটকে রেখেছিলেন। পরে তিনি এবং তার ছেলে অর্জুন পুলিশকে ঘটনাটি জানান। পরের বছর ৩১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে তার অবসর নেওয়ার কথা ছিল।

