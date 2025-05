India Pakistan War: নিলর্জ্জতার চরম সীমা, টার্গেট সাধারণ মানুষ! পাক ড্রোনে নিহত সরকারি অফিসার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়ে যায় পাক হানা (India Pakistan War)। ২৬ জায়গায় ড্রোন হামলার চেষ্টা করে নিলর্জ্জ পাকিস্তান। জম্মুতে ব্ল্যাকআউট (Jammu Blackout) করা হয়। এই খবর এক্স হ্যান্ডেলে খোদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা(Chief Minister Omar Abdullah)। তিনি শুক্রবার আরও জানিয়েছেন, পাকিস্তান রাজৌরি ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির অন্য এলাকায় বেসামরিক জায়গাগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। যার জেরে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের এক শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত হন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'এই ঘটনায় তিনি মর্মাহত ও শোকাহত, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এমনকী মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি তাঁর সঙ্গে অনলাইন বৈঠক করেছিলেন।'

এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'রাজৌরি থেকে ভয়াবহ খবর। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনিক পরিষেবার এক নিষ্ঠাবান অফিসারকে আমরা হারিয়েছি। গতকালই তিনি উপ-মুখ্যমন্ত্রীর সফরে জেলার সঙ্গে ছিলেন এবং আমি যে অনলাইন বৈঠকটি পরিচালনা করেছিলেন। তাতে আমিও ছিলাম। আজ পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে রাজৌরি শহর লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। আমাদের অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার শ্রী রাজকুমার ঠাক্কা-র বাড়িতে আঘাত হানে। সেই হামলাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।'

Devastating news from Rajouri. We have lost a dedicated officer of the J&K Administration Services. Just yesterday he was accompanying the Deputy CM around the district & attended the online meeting I chaired. Today the residence of the officer was hit by Pak shelling as they…

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025