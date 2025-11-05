Lawyer Death: সওয়াল শুনতে শুনতে কোর্টরুমেই লুটিয়ে পড়লেন আইনজীবী... সাহায্য নয়, সবাই ব্যস্ত ভিডিয়ো করতে!

Lawyer Death: সওয়াল শুনতে শুনতে কোর্টরুমেই লুটিয়ে পড়লেন আইনজীবী... সাহায্য নয়, সবাই ব্যস্ত ভিডিয়ো করতে!
Mumbai: কোর্টের মধ্যে হঠাৎ বুকে ব্যথা এবং স্বামীকে ফোন করে জানান শরীর নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শোকাচ্ছন্ন স্বামী দাবি করেছেন, কোর্টে তাঁর স্ত্রীকে সাহায্য করার পরিবর্তে অনেকে ভিডিয়ো করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোর্টরুমে আচমকাই হার্ট অ্যাটাক। সকলের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সিনিয়র মহিলা আইনজীবী। স্ত্রীর মৃত্যুর শোকে ভেঙে পড়েন স্বামী। তিনি অভিযোগ তোলেন যে, যদি তাঁর স্ত্রী সময়মতো চিকিত্সা পেতেন, তাহলে তিনি বেঁচে যেতেন।
শুধু তাই নয়, তিনি আরও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তোলেন যে কোর্টের ভিতর বাকিরা তাঁর স্ত্রীকে সাহায্য করার পরিবর্তে ভিডিয়ো করতে ব্যস্ত ছিল।
মৃত আইনজীবীর নাম মালতি পাওয়ার, বয়স ৫৯। তিনি মুম্বইয়ের ফ্যামিলি কোর্ট, বোম্বে হাই কোর্ট এবং অন্যান্য স্থানীয় কোর্টে কাজ করতেন। গত সোমবার তিনি এসপ্ল্যানেড কোর্টের বার রুমে বসেছিলেন, হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তিনি তখন স্বামী রমেশ পাওয়ারকে ফোন করে জানান যে তাঁর শরীর ভালো নেই, তাই তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
মালতিকে কামা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিত্সকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে তাঁর স্বামীর দাবি, সময়ে যদি তিনি চিকিত্সা পেতেন তাহলে তাঁকে বাঁচানো যেত।
রমেশ পাওয়ার বলেন, 'আমার স্ত্রীকে কেউ সিপিআরও দেয়নি। কোর্ট থেকে কয়েক পা দূরে থাকা জিটি হাসপাতালে কেউ তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। বরং কিছু লোক তাদের ফোন বের করে ভিডিয়ো রেকর্ড করতে লাগল। সময়মতো সাহায্য পেলে, আমার স্ত্রী আজও বেঁচে থাকতে পারত।'
এই ঘটনায় কোর্টের সুবিধা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। আইনজীবী সুনীল পান্ডে এসপ্লানেড কোর্টের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি লিখেছেন। তিনি কোর্টে ফার্স্ট এইড, মেডিক্যাল টিম এবং সিপিআর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার দাবি করেছেন। তিনি আবেদনপত্রে লেখেন, 'প্রতি দিন কোর্টে শত শত আইনজীবী উপস্থিত থাকেন, যার মধ্যে অনেক সিনিয়র এবং বয়স্ক আইনজীবী আছেন। তবুও কোনও কোর্টে চিকিৎসা সুবিধা, ডাক্তার বা ফার্স্ট এইড নেই। এখনই প্রতিটি কোর্টে একটি মৌলিক জরুরি ব্যবস্থা তৈরি করার সময় এসেছে।'
তিনি আরও প্রস্তাব দিয়েছেন, ভবিষ্যতে মৃত্যুর ঘটনা রোধ করতে কোর্টে অ্যাম্বুলেন্স, সিপিআর প্রশিক্ষণ এবং অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর (AED) অবিলম্বে স্থাপন করা হোক।
