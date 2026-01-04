Odisha Mine Blast: ওড়িশার পাথর খাদানে ভয়ংকর বিস্ফোরণ, নিহত ২ , নিখোঁজ বহু...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Odisha Mine Blast: ঘটনাস্থলের ভিডিও বা ছবিতে দেখা গেছে যে খনি জুড়ে পাথরের ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই খাদের মধ্যে ভেঙে পড়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 4, 2026, 06:51 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়িশার এক পাথর খাদানে মারাত্মক দুর্ঘটনা। বিস্ফোরণের দাপটে ভেঙে পড়ল খাদানের উপরে থাকা বিরাট একা পাথরের খণ্ড। এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। বহু শ্রমিকের কোনও খবর নেই। ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার ঢেনকানাল জেলায়। যুদ্ধাকালীন তত্পরতায় চলছে উদ্ধারকাজ।

দমকলের আধিকারিক নবঘন মল্লিক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, বড় বড় পাথরের নিচে দুই থেকে চারজন মানুষ আটকে আছেন। এই পাথরগুলো কেটে আটকে পড়াদের উদ্ধার করার জন্য মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। দমকল বাহিনীর দুটি দল এবং একটি কুকুর বাহিনী (ডগ স্কোয়াড) বর্তমানে উদ্ধারকাজে সাহায্য করছে।

দুর্ঘটনার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে দুর্ঘটনার পেছনে আসল কারণ খুঁজে বের করতে তিনি সরকারের কাছে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এই দুর্ঘটনাটি ঠিক কী পরিস্থিতিতে ঘটেছে এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেমন ছিল, তা নিয়ে যথাযথ তদন্ত করা হোক। একইসাথে, উদ্ধারকাজ যাতে আরও দ্রুতগতিতে চালানো হয়, সরকার সেদিকে অবিলম্বে নজর দিক।

ঘটনাস্থলের ভিডিও বা ছবিতে দেখা গেছে যে খনি জুড়ে পাথরের ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই খাদের মধ্যে ভেঙে পড়েছে। উদ্ধারকারী দল আসার আগে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য শ্রমিক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা মিলে আহতদের উদ্ধার করার চেষ্টা করছিলেন।

খবর পাওয়ার পরপরই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেন। পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঠিক কতজন শ্রমিক সেখানে আটকা পড়েছেন তা নিশ্চিত করা কঠিন হচ্ছে। কারণ, বিস্ফোরণটি ঘটেছিল অনেক রাতে এবং ওই সময়ে ঠিক কতজন কাজ করছিলেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না।” “প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বিস্ফোরণের ফলে খনির ভেতরের মাটির একটি বড় অংশ ধসে পড়েছে। এর ফলে পাথরের স্তূপের নিচে শ্রমিকরা চাপা পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।”

সরকারি সূত্রে খবর, প্রয়োজনীয় অনুমতি না থাকায় ঢেনকানাল জেলা খনি দপ্তর গত ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে এই খনিটি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। অভিযোগ উঠেছে যে, নির্দেশ অমান্য করে খনিটিতে বেআইনিভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছিল। এই বিষয়ে জেলা খনি কর্মকর্তা বা খনি মালিকের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। স্থানীয়ভাবে প্রশ্ন উঠেছে যে খনিটির লিজের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল কি না, তবে সরকারিভাবে এখনও তা নিশ্চিত করা হয়নি। উদ্ধারকাজে গতি আনতে বড় মেশিন এবং বিশেষ দল নামানো হয়েছে। নির্দেশ পাওয়ার পর মোট সাতটি দলকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে।”

