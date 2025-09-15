English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Severe Cold In India: এই শীতে দেশে তুষারযুগ! ভয়াল শীতের দাঁতে আটকে এবার ছটফট করবে তিলোত্তমা? সৃষ্টিছাড়া ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপবে...

Severe Cold Expected In India: বলা হচ্ছে, এবার হার্শার-দ্যান-ইউজুয়াল উইন্টার আসবে। আবহবিদেরা সতর্ক করছেন, লা নিনা এফেক্টে এবার ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে তীব্র শীত আসতে চলেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 15, 2025, 04:56 PM IST
Severe Cold In India: এই শীতে দেশে তুষারযুগ! ভয়াল শীতের দাঁতে আটকে এবার ছটফট করবে তিলোত্তমা? সৃষ্টিছাড়া ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপবে...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসছে লা নিনা (La Nina)? আবহবিদেরা সতর্ক করেছেন, এবার কড়া শীত পড়বে, বইবে তীব্র শৈত্য প্রবাহ (severe cold wave)। ফলে, এ বছরের শেষে এক আশ্চর্য আবহাওয়ার শিকার হবে কলকাতা। বলছেন আবহাওয়া দফতর (India Meteorological Department/IMD)। লা নিনা (resurgence of La Niña), সঙ্গে থাকছে এল নিনো-সাউদার্ন ওসিলেশন (El Niño-Southern Oscillation/ENSO)। এমনিতেও বৈশ্বিক আবহাওয়ার বদলেরও একটা ইঙ্গিত মিলেছে তাঁদের কথায়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুয়া: Premanand Maharaj on Hanuman Chalisa: মঙ্গলে হনুমানচালিশা পড়েন, কিন্তু শুধু পাঠ করলেই হবে না, করতে হবে এই কাজটিও! স্বামী প্রেমানন্দ...

ডিসেম্বর-জানুয়ারি

এ বছর তীব্র গরম পড়েছিল। বিপুল বর্ষাও হয়েছে। ফলে, আসছে হাড়-কাঁপানো শীত। বলা হচ্ছে, এবার শীতে ভয়ংকর ঠান্ডা পড়তে চলেছে। বিশেষ করে ডিসেম্বর-জানুয়ারি।

মূল পূর্বাভাস 

প্রভাব: লা নিনা সাধারণত নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমিয়ে দেয়। এর ফলে সারা বিশ্বে, বিশেষ করে ভারতে, শীতের তীব্রতা বাড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের ক্লাইমেট প্রেডিকশন সেন্টার (CPC) জানিয়েছে যে, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে লা নিনা সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা ৭১%। এটি ২০২৫ সালের শেষ থেকে ২০২৬ সালের শুরু পর্যন্ত কার্যকর থাকতে পারে।

তাপমাত্রার পরিবর্তন: এই বছর ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সারা দেশে, বিশেষ করে উত্তর ও মধ্য ভারতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম থাকতে পারে। শীতের তীব্রতা গত বছরের তুলনায় বেশি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তুষারপাত

তুষারপাত: উত্তর ভারতের সমভূমি এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে লা নিনার প্রভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তুষারপাত হতে পারে।

আরও পড়ুয়া: Shani with Sun: বুধে বদল! শনি-রবির অশুভ সংযোগ! পিতাপুত্রযোগে ঘোর দুর্ভাগ্য নেমে আসবে এই রাশির জীবনে! বিশ্বকর্মায়...

সতর্কতা

আবহাওয়াবিদদের সতর্কবার্তা: আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব রয়েছে, তবুও লা নিনার প্রভাবে এবারের শীতকাল ঠান্ডা হবে। এর ফলে উত্তর ভারতের পাশাপাশি মধ্য ও পশ্চিম ভারতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। আবহাওয়া দফতরের এই সতর্কতা মানুষকে শীত মোকাবিলায় আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে, যার মধ্যে গরম পোশাক এবং পর্যাপ্ত গরমের সরঞ্জাম মজুত রাখা অন্যতম।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Severe Cold In IndiaSevere Cold In kolkataSevere Cold Expected In IndiaSevere Cold Expected This Year In Indiala ninaLa Nina EffectTo Alter Weather By DecemberWarns IMDharsher-than-usual wintermeteorologists flag return of La Ninaintense cold across countryMeteorologists issued a warningpossible resurgence of La Ninacooling phase of El Nino-Southern OscillationENSOglobal weather patterns
পরবর্তী
খবর

SC on Anant Ambani's Vantara: 'সুপ্রিম' স্বস্তি মুকেশ-পুত্র অনন্তের! 'বনতারা'য় হাতি স্থানান্তরকে ক্লিনচিট শীর্ষ আদালতের...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bihar: বাতিল হবে বিহার SIR, যদি... আধার নিয়েও বড় কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট...