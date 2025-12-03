Severe Cold Wave: অ্যাঁ? মাইনাস ৭ ডিগ্রি! ভয়ংকর শৈত্যপ্রবাহে কাঁপছে ভারত! কলকাতায় কী হবে? পশ্চিমবঙ্গে?

Severe Cold Wave: অ্যাঁ? মাইনাস ৭ ডিগ্রি! ভয়ংকর শৈত্যপ্রবাহে কাঁপছে ভারত! কলকাতায় কী হবে? পশ্চিমবঙ্গে?
Severe Cold Wave India: ভারতে বইতে শুরু করেছে তীব্র শৈত্য প্রবাহ। কাশ্মীর এবং জম্মু-লাদাখে তীব্র ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে। কাশ্মীর জুড়ে রাতের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে নেমে গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বইতে শুরু করেছে তীব্র শৈত্য প্রবাহ (Severe Cold Wave)। সবচেয়ে তীব্র পরিস্থিতি জম্মু কাশ্মীরে (J K Cold Wave)। কাশ্মীরে (Kashmir) রাতে প্রায় শূন্য়ের নীচে নেমে যাচ্ছে তাপমাত্রা (Sub-Zero Night Temperatures)। আর সবচেয়ে বেশি চমকে দিয়েছে লেহ্ (Leh)। যেখানে তাপমাত্রা মাইনাস ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
মাইনাস ৫.৯ ডিগ্রি
গোটা অঞ্চল জুড়ে ঠান্ডা পরিস্থিতি অব্যাহত। শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে -৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস! অন্য দিকে, কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যে শোপিয়ানে তাপমাত্রা ছিল সবচেয়ে কম -৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাশ্মীর এবং জম্মু-লাদাখে তীব্র ঠান্ডা। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে। কাশ্মীর জুড়ে রাতের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে নেমে গিয়েছে।
WATCH | Srinagar, J&K | Dense fog seen at the Dal Lake as cold wave continues to grip the Kashmir Valley. Temperatures remain below the freezing point
হিমাঙ্কের অনেক নীচে
পহেলগাঁয়ে তীব্র ঠাণ্ডা অব্যাহত ছিল। তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে -৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কুপওয়ারা ছিল -৪.১ ডিগ্রি। গুলমার্গে তাপমাত্রা ছিল -২.৬ ডিগ্রি, কোকেরনাগ -১.২ ডিগ্রি এবং গান্দেরবাল -৩.০ ডিগ্রি। উচ্চতর অঞ্চলগুলিতে সোনমার্গে তাপমাত্রা নেমেছে -৩.৬ ডিগ্রি এবং জেথান রাফিয়াবাদে -৪.৯ ডিগ্রি রেকর্ড করা হয়েছে।
জম্মুতে
দেখে নিন জম্মু অঞ্চলের কোথায় কোথায় তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে:
জম্মু শহরে-- ৮.১ ডিগ্রি
বানিহালে-- মাইনাস 0.৭ ডিগ্রি
ভাদেরওয়াহ মাইনাস 0.২ ডিগ্রি
রাজৌরিতে ১.৪ ডিগ্রি
সাম্বায় ২.৫ ডিগ্রি
কাটরায় ৭.৬ ডিগ্রি
উধমপুরে ৪.0 ডিগ্রি
রামবানে ৪.১ ডিগ্রি
লাদাখেও
লাদাখেও পারদে দ্রুত পতন
লেহতে -৭.0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, কারগিলে -৫.৬ ডিগ্রি, নুব্রা ভ্যালিতে -৪.৭ ডিগ্রি রেকর্ড করা হয়েছে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আবহাওয়া ঠান্ডা থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগামী কয়েকদিন কাশ্মীরে শুষ্ক ও রৌদ্রোজ্জ্বল পরিস্থিতি থাকবে। ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান শৈত্যপ্রবাহের কারণ হল পরিষ্কার আকাশ এবং হিমালয় থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের প্রবাহ, যা রাতের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে দ্রুত নামিয়ে দিতে সাহায্য করছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এবং শুক্রবার ভোরের দিকে বিচ্ছিন্ন কিছু উচ্চতর অঞ্চলে সামান্য তুষারপাতের সংক্ষিপ্ত স্পেল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ব্যাপক বা ভারী তুষারপাত আশা করা হচ্ছে না। বেশি তুষারপাত সম্ভবত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের পরই হবে। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে উল্লেখযোগ্য তুষারপাতের পূর্বাভাস নেই! তবে, তাপমাত্রা ক্রমাগত হিমাঙ্কের নীচে নেমে যাওয়ায় বেশ কয়েকটি জলাশয় আংশিকভাবে জমে গিয়েছে। ভোরবেলা এবং সন্ধ্যায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যাচ্ছে, যা দৃশ্যমানতাকে প্রভাবিত করছে।
