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ইলন মাস্কের পাশেই কলকাতার শঙ্খ! যাদবপুরের প্রাক্তনীর বেতনে বিস্মিত বিশ্ব! সিইও-র রাজ্যে বাঙালির জয়জয়কার

Shankh Mitra world’s second-highest-paid CEO: মেধা এবং অদম্য পরিশ্রমে ভর করে আন্তর্জাতিক কর্পোরেট দুনিয়ার একেবারে শীর্ষে পৌঁছে গেলেন বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার। ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, টেসলা-কর্তা ইলন মাস্কের পরেই সর্বোচ্চ বেতন পান যে চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার বা CEO।

Published: Jun 26, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:47 PM IST
ইলন মাস্কের পাশেই কলকাতার শঙ্খ! যাদবপুরের প্রাক্তনীর বেতনে বিস্মিত বিশ্ব! সিইও-র রাজ্যে বাঙালির জয়জয়কার
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

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