/ইলন মাস্কের পাশেই কলকাতার শঙ্খ! যাদবপুরের প্রাক্তনীর বেতনে বিস্মিত বিশ্ব! সিইও-র রাজ্যে বাঙালির জয়জয়কার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বমঞ্চে ফের জয়জয়কার বাঙালিদের! ইলন মাস্কের ঠিক পরেই, বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেতনভোগী সিইও (CEO) হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার শঙ্খ মিত্র। ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, টেসলা-কর্তা ইলন মাস্কের পরেই সর্বোচ্চ বেতন পান যে চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার বা CEO, তিনি হলেন শঙ্খ মিত্র।
কলকাতার ছেলে এখন বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা ধনী সিইও
বিশ্বের সবচেয়ে দামি এবং প্রভাবশালী সিইও-দের তালিকায় যেখানে নাম থাকে টেক জায়ান্ট বা সিলিকন ভ্যালির মহারথীদের, সেখানে সবাইকে চমকে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন এক বাঙালি। আমেরিকার রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (REIT) কোম্পানি 'ওয়েলটাওয়ার'-এর সিইও শঙ্খ মিত্র এখন বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া কর্পোরেট লিডার। তাঁর আগে প্রথম স্থানে রয়েছেন কেবল টেসলা ও স্পেস-এক্স প্রধান ইলন মাস্ক। ২০১৬ সালে শঙ্খ প্রথম যোগ দিয়েছিলেন ‘ওয়েলটাওয়ার’-এ। এখনও একই সংস্থায় রয়েছেন। তবে যোগ দিয়েছিলেন সংস্থার ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে।
সাফল্যের শিকড় যেখানে: যাদবপুরের গৌরব
শঙ্খ মিত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হন। এখানকার পড়াশোনা এবং পরিবেশই তাঁর মেধার ভিত গড়ে দিয়েছিল।যাদবপুরের পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। ২০০২ সালে বহুজাতিক পেশাদারি পরিষেবা সংস্থা ‘প্রাইসওয়াটারহাউসকুপারস’ (PwC)-এ যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন, পাড়ি দেন আমেরিকায়। পাড়ি। সেখানে টানা পাঁচ বছর কাজ করার পরে আবার পড়াশোনা। ‘কলাম্বিয়া বিজনেস স্কুল’ থেকে অ্যাপ্লায়েড ভ্যালু ইনভেস্টিংয়ে MBA করেন।
কত টাকা বেতন পান শঙ্খ মিত্র?
আমেরিকান রিয়েল এস্টেট বাজারে তাঁর দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তার কারণে কোম্পানিকে তিনি এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। জার্নালের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পান যে CEO-রা, যাঁদের আয় ২০ কোটি ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১,৮৮৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বেশি। এতে বলা হয়েছে, শঙ্খ মিত্রের বর্তমান ‘প্যাকেজ’ বা মোট বার্ষিক পারিশ্রমিক হল ৮২১ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৭,৭৫১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা)। এর প্রায় ৯৯ শতাংশই আসে ‘ওয়েলটাওয়ার’ সংস্থার শেয়ার বা স্টক গ্রান্ট থেকে।
সুন্দর পিচাই বা সত্য নাদেল্লার মতো ভারতীয়দের বিশ্বমঞ্চে রাজত্ব করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু কলকাতার বাঙালি ছেলে, যিনি যাদবপুরের মতো দেশীয় প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করে ইলন মাস্কের ঠিক পেছনে নিজের নাম খোদাই করেছেন— তা নিঃসন্দেহে গোটা রাজ্য তথা দেশের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।
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