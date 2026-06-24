Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /না বললেই তো পারতো! মারতে গেল কেন?, উত্তর হাতড়াচ্ছেন কেতনের বাবা, মা চাইছেন ফাঁসি

'না বললেই তো পারতো! মারতে গেল কেন?', উত্তর হাতড়াচ্ছেন কেতনের বাবা, মা চাইছেন ফাঁসি

কেতনের বাবা বলেন, ‘যদি ও বিয়ে করতে না চাইত, তবে সহজেই না করে দিতে পারত। আমরা তৎক্ষণাৎ বিয়ে বাতিল করে দিতাম। এত বড় পদক্ষেপের কী দরকার ছিল? এরা কতটা নিষ্ঠুর মানসিকতার যে একটা ২৬ বছরের ছেলেকে খুন করে ফেলল!’ 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 25, 2026, 12:08 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:10 AM IST
'না বললেই তো পারতো! মারতে গেল কেন?', উত্তর হাতড়াচ্ছেন কেতনের বাবা, মা চাইছেন ফাঁসি
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আচমকা পাকিস্তানে ঢুকে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান! লাহোর জানাতেই তৎপর...পাইলটের ভুলেই ব
Air India1 hr ago
2
Mimi Chakraborty FIR2 hrs ago
3
2016 upper primary recruitment2 hrs ago
4
Fake Voter ID2 hrs ago
5
gold price3 hrs ago