Teacher Gets Foot Massage From Students: তিনি ক্লাসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, পা টিপে দিচ্ছে ছাত্রীরা! শেমলেস শিক্ষিকা...

On Camera, Andhra Teacher Gets Foot Massage From Students, Suspended: অন্ধ্রপ্রদেশের একটি ট্রাইবেল স্কুলে এক শিক্ষিকার ছাত্রীদের দিয়ে জোর করে পা টিপিয়ে নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হতেই শুরু হয় নিন্দার ঝড়। ঘটনাটি সামনে আসতেই অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড করে প্রশাসন। বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সমন্বিত ট্রাইবেল উন্নয়ন সংস্থা।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 5, 2025, 05:35 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরোঅন্ধ্রপ্রদেশ এক ট্রাইবেল সরকারি স্কুলের শিক্ষিকার কীর্তিতে অবাক গোটা নেট পাড়া। সম্প্রতি, এক ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায় ক্লাস করানোর সময় টান টান হয়ে দুই ছাত্রীদের কোলে পা রেখে,চেয়ারে হেলান দিয়ে ফোনে গল্প। শুধু পা ছাত্রীদের কোলে রাখা অবধি সীমিত ছিল না, সেই পায়ে ছাত্রীদের হাতের স্পশাল ফুট মাসাজ, তার সঙ্গে ফনে জমজমাট গল্প। তবে তার এই সুখ ছিল সল্পসময়ের জন্য, কারণ সেই আরাম দায়ক দৃশ্য তখন ক্যামেরা বন্দি করছিল কেউ তারপর নেট পাড়ায় এই ভিডিয়ো হয়ে ভাইরাল।

এই ভিডিয়ো প্রশাসনের সামনে আস্তেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড করে এবং ছাত্রীদের থেকে জানা যায় তাদেরকে শিক্ষিকা জোর করে পা টেপানো করাতো। এই ঘটনায়ে তাকে মঙ্গলবার সাসপেন্ড করেছে। তরে ভাইরাল ভিডিওতে নেটিজেরা শিক্ষিকাকে বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশ করে এমনকি শিক্ষার কলঙ্ক বলে জানিয়েছে তাকে নেট পাড়ায়। 

পরে ছাত্রীদের থেকে জানা যায়, দীর্ঘদিন হেড শিক্ষিকা  না আসায় সেই শিক্ষিকা নিজেকে হেড শিক্ষিকা বলে পরিচয়ে দেয়। এই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে এবার পদক্ষেপ নিচ্ছে সমন্বিত ট্রাইবেল উন্নয়ন সংস্থার, সীতামপেটা প্রকল্প কর্মকর্তা স্বপ্নিল জগন্নাথ।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Andra Teacher IncidentShe is snoring and sleeping in class the students are stepping on her feet Shameless teacherTeacher Gets Foot Message From Students
