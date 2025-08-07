Odisha: ন*গ্ন ছবি ছড়িয়ে দেব! Ex-এর হুমকিতে ভয়ে কাঁটা ছাত্রীর আগুনে ঝাঁপ, পুলিস নির্বিকার... ২১ দিনে চতুর্থ...

Odisha: ন*গ্ন ছবি ছড়িয়ে দেব! Ex-এর হুমকিতে ভয়ে কাঁটা ছাত্রীর আগুনে ঝাঁপ, পুলিস নির্বিকার... ২১ দিনে চতুর্থ...
এই অভিযোগের পর, কেন্দ্রাপাড়ার পুলিস সুপার সিদ্ধার্থ কাটারিয়া একটি নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি কোনও পুলিসের গাফিলতি প্রমাণিত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে বিরোধী দলগুলি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়িশার কেন্দ্রাপাড়ায় ২১ বছর বয়সী এক কলেজ ছাত্রী অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর বাবা এর জন্য মেয়ের প্রাক্তন প্রেমিক এবং পুলিসের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করেছেন।
২০ বছর বয়সী এক কলেজ ছাত্রী তার প্রাক্তন প্রেমিকের ক্রমাগত হুমকির শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেন। তাদের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর, অভিযুক্ত তার অন্তরঙ্গ ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিল।
ছাত্রীর বাবা অভিযোগ করেন যে, প্রায় ছয় মাস আগে তিনি তার মেয়েকে নিয়ে পট্টামুণ্ডাই (গ্রামীণ) থানায় গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিস কোনও অভিযোগ নথিভুক্ত না করে শুধু ফোন নম্বর ব্লক করার পরামর্শ দেয়। বাবার দাবি, পুলিসের এই নিষ্ক্রিয়তার ফলেই তার মেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে এই চরম পথ বেছে নেয়।
এই ঘটনায় আত্মহত্যার প্ররোচনা এবং ফৌজদারি হুমকির ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। এটি ওড়িশায় সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া একই ধরনের চতুর্থ আত্মহত্যার ঘটনা। এর আগে বালাশোরেও এক ছাত্রী একই ধরনের হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।
ওড়িশায় গত তিন সপ্তাহে চার নম্বর আত্মহত্যার ঘটনা। এর আগে ১২ই জুলাই, বালাসোরের একটি সরকারি কলেজের ছাত্রী এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ এনেছিলেন। কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় তিনিও নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন।
পুলিস জানিয়েছে, কেন্দ্রাপাড়ার এই ঘটনাটি ঘটে যখন চূড়ান্ত বর্ষের ওই ছাত্রী বাড়িতে একা ছিলেন। কেন্দ্রাপাড়ার পুলিস সুপার সিদ্ধার্থ কাটারিয়া বলেন, 'ভুক্তভোগীর বাবার প্রাথমিক বয়ান অনুযায়ী, দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে তাঁরা তাঁদের মেয়েকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। আমরা তাঁর আনুষ্ঠানিক বয়ান রেকর্ড করব এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করব। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখব।'
পুলিস জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রহের জন্য একটি দল পাঠানো হয়েছে।
নিহত ছাত্রী স্থানীয় পুলিসের কাছে অভিযোগ জানালেও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, এই প্রশ্নের জবাবে এসপি কাটারিয়া বলেন যে, বিভাগ এই বিষয়টিও খতিয়ে দেখবে এবং 'সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে'।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
