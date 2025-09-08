English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

CMC Vellore Amazing News: ১০ বছর বয়সে প্রায় মরেই গিয়েছিলেন, ২০ বছর পর ভেলোরের 'জীবনদাতা' ডাক্তারের কাছে এসে তরুণী যা করলেন...

হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এবং প্রাক্তন প্রধান ড. আনন্দ জোসেফের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর ১০ বছর বয়সে  ড. জোসেফই তার জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 8, 2025, 05:59 PM IST
CMC Vellore Amazing News: ১০ বছর বয়সে প্রায় মরেই গিয়েছিলেন, ২০ বছর পর ভেলোরের 'জীবনদাতা' ডাক্তারের কাছে এসে তরুণী যা করলেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় মরতে বসেছিলেন ১০ বছর বয়সে। ২০ বছর পর ফিরে এলেন এবং জীবনদায়ী চিকিৎসককে কলম উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন সিএমসি ভেলোরের (CMC Vellor) এক রোগী। প্রায় ২০ বছর পর, ড. অন্নপূর্ণা নামে এক মহিলা চিকিৎসক ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ (Christian Medical College)-এর চিলড্রেন'স ওয়ার্ডে (Children's ward) এসে তার শৈশবের ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলেন।

Add Zee News as a Preferred Source

হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এবং প্রাক্তন প্রধান ড. আনন্দ জোসেফের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর ১০ বছর বয়সে  ড. জোসেফই তার জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

ড. জোসেফ, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার, তার পুরনো সহকর্মী ড. ফ্লোরা মণি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন।

হাসপাতালের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে এই গল্পটি জানানো হয়েছে। এই ঘটনাটি হাসপাতালের কর্মীদের জন্য একটি বিশেষ মুহূর্ত ছিল, যা তাদের মনে করিয়ে দেয় যে তারা শুধু চিকিৎসা সেবাই দেন না, বরং মানুষের জীবনেও গভীর প্রভাব ফেলেন।

কেন এসেছিলেন ড. অন্নপূর্ণা?

ড. অন্নপূর্ণা তার ১০ বছর বয়সে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ২০০৪ সালে তার পরিবার তাকে সিএমসি ভেলোরের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসে। তার বাবা-মা তাকে নিয়ে একাধিক হাসপাতালে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনও চিকিৎসকই তার জটিল অস্ত্রোপচার করতে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত তারা সিএমসি ভেলোরে আসেন।

তখন নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রধান ছিলেন ড. আনন্দ জোসেফ। তিনি শিশুটির অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারেন এবং ঝুঁকি নিয়ে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন।

অপারেশন প্রায় ১১ ঘন্টা ধরে চলেছিল। এতটাই জটিল ছিল যে দলের একজন চিকিৎসক বলেন, 'অস্ত্রোপচার শেষ করে যখন আমি অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসি, আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন কোনো ফুটবল ম্যাচ থেকে ফিরছি।"

অপারেশনের পর ড. অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তার অবস্থার উন্নতি হলে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ড. আনন্দ জোসেফ জানান, সেই সময় তিনি একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন। অন্নপূর্ণা খুব লাজুক প্রকৃতির ছিল এবং সবসময় তার হাতে একটি কলম থাকত। ড. জোসেফ বলেন, "এই ধরনের ঘটনা আমাদের চিকিৎসকদের জন্য দারুণ অনুপ্রেরণা।"

কলম উপহার এবং কৃতজ্ঞতা:

ড. অন্নপূর্ণা যখন বড় হন, তখন তিনি নিজে চিকিৎসক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখন তিনি সিএমসি ভেলোরের এক প্রাক্তন চিকিৎসকের কন্যা। তিনি তার বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

২০ বছর পর, ড. অন্নপূর্ণা যখন ভেলোরে ফিরে আসেন, তখন তার হাতে ছিল একটি বিশেষ কলম। এই কলমটি তিনি ড. আনন্দ জোসেফকে উপহার হিসেবে দেন। এটি ছিল তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি ছোট কিন্তু গভীর প্রতীক। তিনি ড. জোসেফকে ধন্যবাদ জানান শুধু তার জীবন বাঁচানোর জন্য নয়, বরং তাকে চিকিৎসক হওয়ার অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্যও।

ড. অন্নপূর্ণার এই কাজটি প্রমাণ করে যে চিকিৎসা শুধু পেশা নয়, এটি মানুষের জীবনে একটি পরিবর্তন আনার সুযোগ। এই ঘটনাটি সিএমসি ভেলোরের কর্মীদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

আরও পড়ুন: DA Hike: পুজোর পরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর? ডিএ নিয়ে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের...

আরও পড়ুন: Nepal Gen Z Protest: কুরুক্ষেত্র কাঠমান্ডু! সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানের প্রতিবাদে জনসমুদ্র রাজপথে, কারফিউ-গুলি... মৃত্যু...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
CMC VelloreCMC Vellore doctorCMC Vellore patientCMS Vellore incidentDoctor-Patient relationPen gifted to doctorMedical seviceMadical treatmentPatient about to die
পরবর্তী
খবর

Aadhaar on SIR: আধারকে প্রামাণ্য নথি হিসেবে গণ্য করতে হবে, বিহারে SIR মামলায় কমিশনকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
.

পরবর্তী খবর

Nepal Gen Z Protest: কুরুক্ষেত্র কাঠমান্ডু! সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানের প্রতিবাদে জনসমুদ্র রাজপথ...