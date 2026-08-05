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আমাকে গ্রেফতার করতে পারে, মেরেও ফেলতে পারে, কিন্তু ডিসেম্বরেই ফিরতে চাই: শেখ হাসিনা

Sheikh Hasina return to Bangladesh:  'গত দুবছর ধরে বাংলাদেশকে ভুগতে দেখছি। আমার দেশ যখন কষ্টে আছে, আমি দেশবাসীকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারি না।  আমার কর্তব্য তাদের পাশে থাকা'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 05, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:46 PM IST
আমাকে গ্রেফতার করতে পারে, মেরেও ফেলতে পারে, কিন্তু ডিসেম্বরেই ফিরতে চাই: শেখ হাসিনা
Image Credit: ২ বছর পর প্রকাশ্যে শেখ হাসিনা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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