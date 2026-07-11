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শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন ২. ০ এর প্রস্তুতি তুঙ্গে, বাংলাদেশে ফের রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তনের ইঙ্গিত!

Sheikh Hasina: আওয়ামী লিগ চেয়ারম্যান শেখ হাসিনার মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে কোনও নেতাকে। যিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবেন

Written BySekender Abu ZafarReported By:Moumita Chakrabortty
Published: Jul 11, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:32 PM IST
শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন ২. ০ এর প্রস্তুতি তুঙ্গে, বাংলাদেশে ফের রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তনের ইঙ্গিত!
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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