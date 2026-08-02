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২ বছর অন্তরালে, অবশেষে দেখা মিলবে শেখ হাসিনার! কবে, কোথায়?

আর কতদিন? নিজের দেশে ফিরতে চান শেখ হাসিনা। সাংগঠনিক স্তরের জোরকদমে প্রস্তুতিও চলছে বলে খবর। অন্তরাল থেকে এবার প্রকাশ্য়ে আসতে চলেছেন বাংলাদেশে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 02, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:40 PM IST
২ বছর অন্তরালে, অবশেষে দেখা মিলবে শেখ হাসিনার! কবে, কোথায়?
Image Credit: অবশেষে দেখা মিলবে শেখ হাসিনার!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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