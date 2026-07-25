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ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর কে হচ্ছেন দেশের পরবর্তী শিক্ষামন্ত্রী? দৌড়ে এগিয়ে নির্মলা না অন্য কেউ? নতুন মুখে বড় চমক

Shrikant Shinde: শিক্ষামন্ত্রক একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও নীতি-নির্ধারণী দফতর। বিশেষ করে সাম্প্রতিক প্রশ্নফাঁস বিতর্ক ও পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ছাত্রসমাজ ও যুব সম্প্রদায়ের ক্ষোভ প্রশমিত করা সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 25, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:26 PM IST
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর কে হচ্ছেন দেশের পরবর্তী শিক্ষামন্ত্রী? দৌড়ে এগিয়ে নির্মলা না অন্য কেউ? নতুন মুখে বড় চমক

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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