/ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর কে হচ্ছেন দেশের পরবর্তী শিক্ষামন্ত্রী? দৌড়ে এগিয়ে নির্মলা না অন্য কেউ? নতুন মুখে বড় চমক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট (NEET) পরীক্ষা অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের জেরে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)-র টানা আন্দোলন ও রাজনৈতিক চাপের মুখে নতিস্বীকার করে পদত্যাগ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শনিবার দুপুরে তাঁর ইস্তফার ঘোষণার পর থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে-- কে হতে চলেছেন কেন্দ্রের পরবর্তী শিক্ষামন্ত্রী? রাজনৈতিক সূত্র অনুযায়ী, শিবসেনা (একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠী)-র বর্ষিয়ান সাংসদ ড. শ্রীকান্ত শিন্ডে (Shrikant Shinde) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেতে পারেন বলে জোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
ক্যাবিনেটে শরিকি ভারসাম্য
জুলাই মাসে দিল্লির রাজনৈতিক সমীকরণ ও শিবসেনার প্রভাব বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে জাতীয় রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন তীব্র হয়েছে। শিবসেনা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে কন্যা ও কল্যাণ লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডে চিকিৎসক হলেও দীর্ঘদিন ধরেই জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।
এনডিএ (NDA) জোটে শিবসেনার অবস্থান শক্তিশালী করতে এবং তরুণ নেতৃত্বকে গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট মন্ত্রক প্রদান করার পরিকল্পনা থেকেই মোদী সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
কেন দৌড়ে শ্রীকান্ত শিন্ডে?
শিক্ষামন্ত্রক একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও নীতি-নির্ধারণী দফতর। বিশেষ করে সাম্প্রতিক প্রশ্নফাঁস বিতর্ক ও পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ছাত্রসমাজ ও যুব সম্প্রদায়ের ক্ষোভ প্রশমিত করা সরকারের প্রধান লক্ষ্য।
১. পেশাগত ও শিক্ষাগত পটভূমি: পেশায় চিকিৎসক হওয়ায় শিক্ষা ও চিকিৎসা পরীক্ষার (যেমন নিট) জটিলতাগুলি দ্রুত অনুধাবন করে নীতিগত পরিবর্তন আনতে তিনি সহায়ক হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
২. তরুণ ও ডাইনামিক ভাবমূর্তি: শিক্ষার্থীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে এক জন তরুণ ও গতিশীল মুখের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে শাসকদল।
৩. জোট রাজনীতি: জোটের গুরুত্বপূর্ণ শরিক শিবা সেনাকে পূর্ণ ক্যাবিনেট মন্ত্রক দেওয়ার দীর্ঘদিনের দাবি এতে পূরণ হতে পারে।
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
শ্রীকান্ত শিন্ডে ছাড়াও অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন কিংবা বিজেপি-র কোনও বর্ষীয়ান নেতাকে শিক্ষামন্ত্রক হস্তান্তরের জল্পনা চলছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও তরুণ শরিক দলের সাংসদকে এই গুরুদায়িত্ব প্রদান করার সম্ভাবনা সবচেয়ে জোরালো।
তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি ভবনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরই কেন্দ্র থেকে স্পষ্ট জানানো হবে কে নিচ্ছেন শিক্ষা মন্ত্রকের মূল দায়িত্ব। আন্দোলনরত ছাত্রসমাজও নজর রাখছে যে নতুন মন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে কী কী পদক্ষেপ নেন।
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