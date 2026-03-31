Shiva's Shadow in Tungnath: স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের ছায়া? গায়ে-কাঁটা-দেওয়া মহা অলৌকিক এই কাণ্ড চেনা তীর্থেই

Shiva's Shadow in Tungnath: স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের ছায়া? গায়ে-কাঁটা-দেওয়া মহা অলৌকিক এই কাণ্ড চেনা তীর্থেই
Shiva's Shadow in Tungnath: তুঙ্গনাথ বিশ্বের সর্বোচ্চ শিবমন্দির। প্রায় ৩৬৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। বিপুল পৌরাণিক গুরুত্ব রয়েছে এর। 'পঞ্চ কেদারে'র অন্যতম এই মন্দির নিয়ে আছে নানা লোকগাথা। মহাভারতের যুদ্ধের পরে পাণ্ডবরা তাঁদের কৃত পাপের জন্য শিবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু শিব পঞ্চপাণ্ডবকে এড়িয়েই যাচ্ছিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা ভক্তদের, পর্যটকদের! তুঙ্গনাথ (Tungnath Temple)। পঞ্চকেদারের এক কেদার (Tungnath one of the Panch Kedar) হাজার বছরের পুরনো (1000 years old)! ভগবান শিবের (Lord Shiva) যে ক'টি তীর্থ বিখ্যাত, তার মধ্যে তুঙ্গনাথ অতি বিশিষ্ট। উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল হিমালয়ের (Garhwal Himalayas of Uttarakhand) এই তুঙ্গনাথ মন্দিরের ভৌগোলিক অবস্থানটিও ভারী বিচিত্র। এটি যে পাহাড়ের উপর অবস্থিত, যাকে 'রিজ' বলে, সেটি মন্দাকিনী নদী (Mandakini River) ও অলকানন্দা নদীর (Alaknanda River) ধারাদুটিকে আলাদা করে!
শিবের ছায়া
কিন্তু সম্প্রতি এহেন তুঙ্গনাথ মন্দিরে এক আশ্চর্য ও অলৌকিক অভিজ্ঞতা হল পর্যটক ও ভক্তদের। সেখানকার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যা দর্শকদের মধ্যে বিপুল কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের চূড়ায় একটা ছায়া! এমন এক ছায়া, যা দেখতে হুবহু হাতে ত্রিশূল-ধরা ভগবান শিবের অবয়বের মতো! এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে অনেক ভক্তেরই গায়ে কাঁটা দিয়েছে, অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন।
বিশিষ্ট তুঙ্গনাথ
তুঙ্গনাথ বিশ্বের সর্বোচ্চ শিবমন্দির। প্রায় ৩৬৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এই মন্দিরের বিপুল পৌরাণিক গুরুত্বও রয়েছে। গাড়োয়াল হিমালয়ে 'পঞ্চ কেদারে'র অন্যতম এই মন্দির নিয়ে আছে লোকগাথা। মহাভারতের যুদ্ধের পরে পাণ্ডবরা তাঁদের কৃত পাপের জন্য শিবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এদিকে শিব সেটা করতে মোটেই রাজি ছিলেন না। তাঁদের এড়াতে শিব ষাঁড়ের রূপ ধারণ করে মাটির ভিতরে ঢুকে যান। বিশ্বাস, তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ পাঁচটি স্থানে আবির্ভূত হয়, যা এখন পঞ্চ কেদার নামে পরিচিত। তুঙ্গনাথে শিবের বাহু আছে বলে মনে করা হয়।
ঐশ্বরিক
ভাইরাল ওই ভিডিয়ো ক্লিপটিতে দেখা যাচ্ছে, মন্দিরের চূড়া এবং পাশের পাহাড়ের ঢালে বিকেলের সোনালি সূর্যের আলো এমনভাবে পড়েছে, যা এক ঐশ্বরিক মূর্তির প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছে। ইনস্টাগ্রামে ভিডিয়োটি শেয়ার করে একজন লিখেছেন-- যেখানেই চোখ যায়, সেখানেই শিব আর শিব!
এআই?
যদিও, ভিডিয়োটি নিয়ে ইন্টারনেটে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। অনেক ভক্ত এটিকে আধ্যাত্মিক মহিমা হিসেবে দেখলেও, শেষ পর্যন্ত এর সত্যতা যাচাই করে দেখা গিয়েছে, ভিডিয়োটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI দ্বারা তৈরি (AI-generated), এটি বাস্তব নয়। তবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন এটা দেখে মন্তব্য করেছেন, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, অন্য একজন লেখেন, চমৎকার এআই (Nice AI)!
ভক্ত-ভগবান এবং
যদিও ভিডিয়োটি সত্য, না মিথ্যা তা নিয়ে প্রকৃত ভক্তদের কিছু যায় আসে না। কেননা, শিবের ছায়া পাহাডে় দেখা যাক বা না যাক, সেটা দিয়ে তুঙ্গনাথের মতো শিবক্ষেত্রের গুরুত্বের কমতি বা বাড়তি হয় না। ভক্তের মনে এর মর্যাদা অক্ষুণ্ণই থাকবে। এই মন্দির ও এর অধিষ্ঠিত দেবতা শিব-- ভক্তদের মনে একই রকম মনোরম ভাব ও ভক্তি জাগাবেন। এবং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও এমন উচ্চ মানের যে, সেজন্যও বহু মানুষ প্রতিবছর তুঙ্গনাথে যান, যাবেনও।
কৈলাসে ম্যাজিক
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আর একটি ঘটনা ঘটেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কৈলাস পর্বতের এক বিরল 'এরিয়াল ভিউ' বা আকাশপথে দেখা দৃশ্য (rare aerial view of Mount Kailash) নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে। মেঘের উপর থেকে তোলা এই দৃশ্য দেখে নেটপাড়ায় লোকজনেরা বলছেন-- 'সাক্ষাৎ মহাদেবের দর্শন পেলাম'(I have seen Lord Shiva in person)! ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে এ-সংক্রান্ত ভিডিয়োটি শেয়ার করা হয়েছিল, যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। ভিডিয়োটির ক্যাপশনে লেখা হয়েছিল-- 'মেঘের উপরে, ঈশ্বরের আরও কাছে। যেখানে নীরবতা কথা বলে এবং বিশ্বাস ডানা মেলে।' ভিডিয়োটি দেখার পর কমেন্ট সেকশনে 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিও মুখরিত হয়ে ওঠে। ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে কমেন্ট করতে শুরু করেন। একজন লিখেছেন, 'মনে হচ্ছে যেন নন্দী মহারাজ মহাদেবের ধাম রক্ষা করছেন।' আর একজন লিখেছেন, 'মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, এটি শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ।' ভিডিয়োটি আসলে একটি বিমানের জানলা থেকে রেকর্ড করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, কীভাবে বিমানটি মেঘের সমুদ্র চিরে এগিয়ে চলেছে এবং হঠাৎ করেই বরফের চাদরে ঢাকা মহিমান্বিত কৈলাস পর্বত চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ভিডিয়োতে কৈলাস পর্বতের পাশাপাশি হিমালয়ের অন্যান্য শৃঙ্গগুলিরও অদ্ভুত ঝলক দেখা গিয়েছে। যা সূর্যের আলোয় একেবারে সোনার মতো চকচক করছে। সাধারণত কৈলাস পর্বতের এত কাছ থেকে এরিয়াল ভিউ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তার উপর আবার এরকম এক এরিয়াল ভিউ! প্রসঙ্গত, কৈলাস পর্বতটিকে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন-- এই তিন ধর্মেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়! ৬৬৩৮ মিটার উঁচু এই পর্বতটিকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে মনে করা হয়। মনে করা হয়, এটিই ভগবান শিবের নিবাস!
