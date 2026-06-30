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মহাকালের ইঙ্গিত? না ঘোর অঘটন? ত্রিম্বকেশ্বরের ৬৫ ফিট গভীর অমৃতকুণ্ডে জেগে উঠলেন 'মহাদেব'

Shivling re-emerges at Trimbakeshwar: ত্রিম্বকেশ্বর মন্দিরে সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ চলছিল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে। তখনই অমৃতকুণ্ড থেকে 'উঁকি মারে'... ৬৫ ফিট গভীর অমৃতকুণ্ডে শিবলিঙ্গ কীভাবে? কী বলছে ইতিহাস ও লোককথা?

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 30, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:50 PM IST
মহাকালের ইঙ্গিত? না ঘোর অঘটন? ত্রিম্বকেশ্বরের ৬৫ ফিট গভীর অমৃতকুণ্ডে জেগে উঠলেন 'মহাদেব'
Image Credit: ত্রিম্বকেশ্বর মন্দিরের অমৃতকুণ্ডে দৃশ্যমান শিবলিঙ্গSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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