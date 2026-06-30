মহাকালের ইঙ্গিত? না ঘোর অঘটন? ত্রিম্বকেশ্বরের ৬৫ ফিট গভীর অমৃতকুণ্ডে জেগে উঠলেন 'মহাদেব'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহু বছর ধরে 'ঘুমিয়ে ছিলেন' তিনি। জলের নীচে। এবার জেগে উঠেছেন। মহারাষ্ট্রের নাসিকের বিখ্যাত ত্রিম্বকেশ্বর মন্দিরের অমৃতকুণ্ডে 'জেগে উঠেছেন' মহাদেব। ৬৫ ফিট গভীর অমৃতকুণ্ডে দৃশ্যমান হল শিবলিঙ্গ। এ এক দিব্য, দুর্লভ দর্শন... আর তাই নিয়েই হইচই পড়ে গিয়েছে।
অমৃতকুণ্ডে দৃশ্যমান শিবলিঙ্গ
ত্রিম্বকেশ্বর মন্দিরে কাজ চলছিল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে। সংরক্ষণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে জল নিষ্কাশন করে অমৃতকুণ্ড পরিষ্কার করছিল এএসআই। সেইসময়ই অমৃতকুণ্ডের জল বের করে যখন পলি, কাদা পরিষ্কার করা হচ্ছিল, তখনই তার তলদেশে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে প্রাচীন শিবলিঙ্গটি। পেশোয়া আমলের এই অমৃতকুণ্ডের জল বহু শতাব্দী ধরে পবিত্র বলে মানা হয়ে থাকে। পুজোর বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও শুভকাজে ব্যবহার করা হয়। এই অমৃতকুণ্ডের জলেই ঈশ্বরের অভিষেক হয়।
এখন শিবলিঙ্গ দৃশ্যমান হওয়ার পর সেই খবর হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় শিবলিঙ্গের ছবি, ভিডিয়ো। যারপরই নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের বিষয়টি কড়া নজরে রেখে অমৃতকুণ্ডে ভক্তদের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণেই অমৃতকুণ্ডে প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।
ইতিহাস ও লোককথা
ইতিহাস বলে, ১৬৯০ সালে মুঘল সম্রাট ঔওরঙ্গজেব আদি মন্দিরটি ধ্বংস করার পর, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা শাসক ও তৃতীয় পেশোয়া বালাজি বাজি রাও বর্তমান মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন। স্থানীয় লোককথা অনুযায়ী, মুঘল আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতেই কেউ শিবলিঙ্গটি সেইসময় অমৃতকুণ্ডের জলে ফেলে দিয়েছিলেন বা লুকিয়ে রেখেছিলেন। যদিও, মন্দিরের ট্রাস্টের লিখিত নথিতে এর কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। ফলে অমৃতকুণ্ডের তলদেশে কী করে ওই শিবলিঙ্গ পৌঁছাল, তা নিয়ে রহস্যই রয়ে গিয়েছে।
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