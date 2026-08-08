/পোড়ার মুখীর জন্য সমাজে থাকতেও পারব না: আঠারোর মেয়ের গর্ভে প্রেমিকের সন্তান, নদীতে ডুবিয়ে মেরে দিল বাবা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সামাজিক লোকলজ্জা, ভয়, গঞ্জনা আর ও কুসংস্কারের কারণে ১৮ বছর বয়সী অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে নৃশংসভাবে নদীতে ডুবিয়ে জাস্ট মেরে ফেলল বাবা। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উত্তরপ্রদেশের আগ্রায়। চম্বল নদীতে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত তরুণী দিল্লির বাসিন্দা। এই ভয়ংকর ঘটনায় যুক্ত থাকার অপরাধে অভিযুক্ত বাবা লখপত সিং (৫২) এবং তাঁর এক আত্মীয়কে (জামাই) গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিস। তবে ঘটনার পর দিন পার হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত তরুণীর মৃতদেহের কোনও খোঁজ মেলেনি। চম্বল নদীতে ডুবুরি ও উদ্ধারকারী দল নামিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
চিকিৎসার অজুহাতে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিল্লির বাসিন্দা ১৮ বছরের তরুণী প্রায় তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তরুণী অবিবাহিত থাকায় এবং ঘটনাটি জানাজানি হলে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না-- এই আশঙ্কায় বাবা লখপত সিং মেয়েকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষেন।
গত ২৮ জুলাই শারীরিক চিকিৎসার অজুহাত দেখিয়ে মেয়েকে ভুল বুঝিয়ে আগ্রায় নিয়ে যান লখপত সিং ও তাঁর জামাই। সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এক রাত কাটানোর পরদিন, অর্থাৎ ২৯ জুলাই সকালে তরুণীকে নিয়ে যাওয়া হয় আগ্রার বাসোনির কাছে চম্বল নদীর তীরে।
পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম, তারপর নদীতে ডুবিয়ে খুন
পুলিসি জেরায় এই ঘটনার পিছনে উঠে এসেছে এক রোমহর্ষক ও শিউরে ওঠার মতো তথ্য। নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়ার পর বাবা প্রথমে মেয়েকে নদীতে ঝাঁপ দিতে বলেন। কিন্তু তরুণী তাতে রাজি হননি। এরপর অভিযুক্ত বাবা লখপত সিং হঠাৎই মেয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। তার পরপরই তিনি জোর করে মেয়েকে টেনে জলের গভীরে নিয়ে যান এবং জলের নিচে মাথা চেপে ধরে রাখেন। মেয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর অভিযুক্ত বাবা আবার দু-হাত জোড় করে মৃত মেয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সম্পূর্ণ ঘটনার সময় অভিযুক্তের জামাই পাড়ে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে কয়েকটি ছবি তোলে।
প্রতিবেশীর সন্দেহেই এই রহস্যের জট খোলে
ঘটনা ঘটিয়ে ৩১ জুলাই দিল্লিতে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন অভিযুক্ত লখপত সিং। প্রতিবেশীরা মেয়ের খোঁজ করলে তিনি দাবি করেন যে, তাঁর মেয়ে বেশ কিছুদিন ধরে তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিল। চিকিৎসার জন্য তাকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানেই চিকিৎসারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এমনকি আগ্রাতেই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে তিনি ফিরে এসেছেন বলে জানান।
কিন্তু বাবার এই বানানো গল্প শুনে স্থানীয় এক প্রতিবেশীর সন্দেহ হয়। তিনি দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি পুলিসের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে দিল্লি পুলিসের একটি বিশেষ দল লখপত সিংকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। প্রথমে তিনি পুলিসেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেও, টানা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ভেঙে পড়েন এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করেন।
ডিজিটাল প্রমাণ
দক্ষিণ দিল্লির পুলিস সুপার (ডিসিext/ডিসিপি) অনন্ত মিতাল জানিয়েছেন, 'তদন্তে জানা গেছে অবিবাহিত মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় সামাজিক অপমানের ভয়েই বাবা আত্মীয়ের সঙ্গে মিলে এই ষড়যন্ত্র করেন বাবা।'
পুলিস অভিযুক্তের জামাইয়ের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে এবং সেখান থেকে বেশ কিছু ছবি উদ্ধার করেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে নদী ও তার আশপাশে বাবা এবং মেয়ে একসঙ্গে রয়েছে। এ ছাড়া নিহত মেয়ে ও দুই অভিযুক্তের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন বিশ্লেষণ করেও নিশ্চিত হওয়া গেছে যে তারা ঘটনার দিন আগ্রায় উপস্থিত ছিল।
বর্তমানে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হত্যা ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল।
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