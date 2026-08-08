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পোড়ার মুখীর জন্য সমাজে থাকতেও পারব না: আঠারোর মেয়ের গর্ভে প্রেমিকের সন্তান, নদীতে ডুবিয়ে মেরে দিল বাবা

Agra Pregnant daughter honour killing: গত ২৮ জুলাই শারীরিক চিকিৎসার অজুহাত দেখিয়ে মেয়েকে ভুল বুঝিয়ে আগ্রায় নিয়ে যান লখপত সিং ও তাঁর জামাই। সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এক রাত কাটানোর পরদিন, অর্থাৎ ২৯ জুলাই সকালে তরুণীকে নিয়ে যাওয়া হয় আগ্রার বাসোনির কাছে চম্বল নদীর তীরে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 08, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:49 PM IST
পোড়ার মুখীর জন্য সমাজে থাকতেও পারব না: আঠারোর মেয়ের গর্ভে প্রেমিকের সন্তান, নদীতে ডুবিয়ে মেরে দিল বাবা

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Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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