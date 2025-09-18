Shocking moment of Spicejet: সেই গুজরাত! মুম্বই যাওয়ার জন্য স্পাইসজেটের বিমান ওড়ার পরই খুলে পড়ল চাকা...ভয়ংকর..

Shocking moment of Spicejet: সেই গুজরাত! মুম্বই যাওয়ার জন্য স্পাইসজেটের বিমান ওড়ার পরই খুলে পড়ল চাকা...ভয়ংকর..
Spicejet wheels falls off: ভয়ংকর সেই মুহূর্তটি একজন আতঙ্কিত যাত্রী তার জানালার আসন থেকে ক্যামেরাবন্দি করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুজরাটের কান্দলা বিমানবন্দর থেকে মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছনোর সময় বিমান ওড়ার পর তার একটি চাকা খুলে যাওয়ার কারণে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়।
ভয়ংকর সেই মুহূর্তটি একজন আতঙ্কিত যাত্রী তার জানালার আসন থেকে ক্যামেরাবন্দি করেন। যাত্রীরা 'একটি চাকা খুলে পড়ে গেছে' বলে চিৎকার করে কেবিন ক্রুদের সতর্ক করেন। এরপর চাকাটি রানওয়ে বরাবর গড়িয়ে যেতে থাকে। বিমানবন্দরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং সেই চাকা ও কয়েকটি ধাতব রিং উদ্ধার করেন।
স্পাইসজেট-এর কিউ ৪০০ টার্বোপ্রপ বিমানটির তিনটি ল্যান্ডিং গিয়ার সিস্টেম আছে, যার মধ্যে দুটি সামনের চাকা এবং চারটি প্রধান ল্যান্ডিং চাকা রয়েছে। এই নাটকীয় ঘটনার পরেও, পাইলট কোনো ঝামেলা ছাড়াই গন্তব্যে পৌঁছান।
এই ভয়ংকর ঘটনাটি ১২ই সেপ্টেম্বর ভারতের গুজরাটের কান্দলা বিমানবন্দরে ঘটে। বিমানটি নিরাপদে মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়, যেখানে জরুরি অবতরণের জন্য কর্মীরা প্রস্তুত ছিলেন।
পাইলট বিকেল ৩টা ৫১ মিনিটে বিমানটি অবতরণ করান এবং কোনো সাহায্য ছাড়াই টার্মিনালে নিয়ে যান। সব যাত্রী ও ক্রু অক্ষত ছিলেন, এবং বিমানবন্দরের কার্যক্রম অল্প সময়ের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক হয়।
দিল্লিতে স্পাইসজেট বিমানের লেজ থেকে আগুন
এই ঘটনাটি ঘটার মাত্র একদিন আগে, আরেকটি স্পাইসজেট ফ্লাইটে সন্দেহজনকভাবে লেজ থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।
এর ফলে কাঠমান্ডুগামী SG041 ফ্লাইটে প্রায় সাত ঘণ্টা বিলম্ব হয়। এয়ারলাইনটি পরে নিশ্চিত করে যে অন্য একটি বিমান থেকে লেজে আগুনের লক্ষণ দেখা যাওয়ায় নিরাপত্তার জন্য সেটি ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।
আবুধাবিগামী ইতিহাদ বিমানের চাকা ফেটে যাওয়া
এর আগে, এই বছরের শুরুতে, প্রায় ৩০০ যাত্রী নিয়ে আবুধাবিগামী একটি ইতিহাদ বিমান দুটি চাকা ফেটে যাওয়ার কারণে উড্ডয়ন বাতিল করতে বাধ্য হয়।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিগামী EY461 ফ্লাইটটি রোববার সন্ধ্যায় মেলবোর্ন বিমানবন্দরে এই ঘটনার শিকার হয়। ক্যামেরায় ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায়, বোয়িং ৭৮৭ জেট বিমানটিকে ফায়ার ট্রাক ঘিরে রেখেছে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ল্যান্ডিং গিয়ারে ফেনা ব্যবহার করা হচ্ছে।
সৌভাগ্যবশত, কোনো আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি।
ইতিহাদ এয়ারওয়েজের একজন মুখপাত্র বলেন: "মেলবোর্ন থেকে আবুধাবিগামী ইতিহাদ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট EY461, ২৫শে জানুয়ারি উড্ডয়ন বাতিল করে। ফ্লাইট ক্রুরা কারিগরি কারণে উড্ডয়ন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বিমানটিকে নিরাপদে রানওয়েতে থামানো হয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জরুরি পরিষেবা দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।"
মেলবোর্ন বিমানবন্দরের একজন মুখপাত্র জানান যে মেরামতের কাজ চলছে এবং একটি রানওয়ে দিয়ে সব আগমন ও প্রস্থান পরিচালনা করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, "ইতিহাদ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট EY461 আজ সন্ধ্যায় মেলবোর্ন বিমানবন্দর থেকে আবুধাবির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় উড্ডয়ন বাতিল করে।
বিমানটির অনুরোধে এভিয়েশন রেসকিউ অ্যান্ড ফায়ারফাইটিং সার্ভিস সাড়া দেয় এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগুন নেভানোর ফেনা ব্যবহার করে।
বিমানটির চাকায় ক্ষতির কারণে আমরা এটিকে রানওয়ে থেকে সরাতে পারিনি। মেরামতের কাজ চলছে। সব যাত্রীকে বিমান থেকে নামানো হয়েছে এবং বাসে করে টার্মিনালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে একটি রানওয়ে ব্যবহারের জন্য আছে, যা দিয়ে সব আগমন ও প্রস্থান পরিচালনা করা হবে। অন্যান্য ফ্লাইটে বিঘ্ন ন্যূনতম।"
