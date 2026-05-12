/One crime incident every 18 Minutes In India: কলকাতা এখনও নিরাপদ মেট্রো সিটি: কিন্তু প্রতি ১৮ মিনিটে একটি করে ধর্ষণ হয় বাকি দেশে, বলছে NCRB রিপোর্টই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধুনিকতার ছোঁয়ায় দেশ এগোলেও, ভারতের নারীদের নিরাপত্তা এখনও এক গভীর অন্ধকারে। ২০২৪ সালের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (NCRB)-র সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান যে ভয়াবহ সত্য সামনে এনেছে, তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, অপরাধের সামগ্রিক হার কিছুটা কমলেও নারীদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের মাত্রা কমার কোনও লক্ষণ নেই। বরং তথ্য বলছে, ভারতে গড়ে প্রতি ১৮ মিনিটে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন।
পরিসংখ্যান কী বলছে?
NCRB-র প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, বছরজুড়ে ভারতে হাজার হাজার ধর্ষণের মামলা রুজু হয়েছে। পরিসংখ্যানে প্রকাশ, প্রতিদিন প্রায় ৮০টিরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হচ্ছে।
পুলিসের খাতায় এই সব তথ্যই উঠে এসেছে। লোকলজ্জা বা ভয়ের কারণে এর বাইরেও অগণিত ঘটনা অজানাই থেকে যায়। ২০২১ এবং ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৪-এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ধর্ষণের অপরাধের গ্রাফ উদ্বেগজনক।
অপরাধী কারা?
এই রিপোর্টের সবচেয়ে ভয়ের দিক হল অপরাধীদের পরিচয়। দেখা গিয়েছে, প্রায় ৯৪ শতাংশের বেশি ক্ষেত্রে ধর্ষক বা নির্যাতনকারী নির্যাতিতার পরিচিত। এর মধ্যে রয়েছেন আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু বা কর্মক্ষেত্রের সহকর্মী। 'অপরিচিত আততায়ী' বা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অপরাধীর চেয়েও ঘরের কাছের পরিচিত মানুষেরাই মহিলাদের জন্য বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।
রাজ্যভিত্তিক অপরাধের চিত্রটা ঠিক কেমন?
NCRB ডেটা অনুযায়ী, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলোতে নারী নির্যাতনের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। আবার মেট্রো সিটির মধ্যে দিল্লিকে অনেকে এখনও 'ক্রাইম ক্যাপিটাল' বলে।
যদিও অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে যে, অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার হার বেড়েছে বলেই সংখ্যাটা বড় দেখাচ্ছে, তবুও বাস্তব পরিস্থিতি যে সুবিধাজনক নয় তা মানছেন সমাজকর্মীরাও।
পকসো (POCSO) আইনে অপরাধ
নাবালিকাদের সুরক্ষা দিতে পকসো আইনের অধীনেও মামলার সংখ্যা বাড়ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, মোট ধর্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নাবালিকাদের সঙ্গেই। শিশুদের ওপর পাশবিকতা রুখতে বিশেষ আদালত এবং ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করা হলেও, বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা অপরাধীদের মনে কোনও ভয় তৈরি করতে পারছে না।
নারী নির্যাতন
মজার বিষয় হল, আইপিসি (IPC) এবং অন্যান্য ছোটখাটো অপরাধের হার গত কয়েক বছরে সামগ্রিকভাবে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু চুরি বা ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ কমলেও, ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ কমেনি। অর্থাৎ, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পত্তির সুরক্ষায় যতটা কার্যকর হচ্ছে, মানুষের বা বিশেষ করে নারীদের শরীরের সুরক্ষায় ততটা নয়।
উদ্বেগের কারণ কী?
সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, কেবল আইন দিয়ে এই ব্যধি নির্মূল করা সম্ভব নয়। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা এবং অপরাধ করেও পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। এছাড়া সাইবার অপরাধের মাধ্যমে নারীদের ব্ল্যাকমেল করে ধর্ষণের ঘটনাও নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
প্রতি ১৮ মিনিটে একটি ধর্ষণ-- এই পরিসংখ্যান শুধু একটা সংখ্যা নয়, ভারতের বিচার ব্যবস্থা এবং সামাজিক কাঠামোর ব্যর্থতারই প্রতিফলন। নির্ভয়া থেকে আর.জি. কর-- প্রতিটি বড় ঘটনার পর উত্তাল হয় দেশ, মোমবাতি মিছিল হয়, কঠোরতর আইন প্রণয়ন হয়। কিন্তু NCRB-র ২০২৪-এর ডেটা বলছে, সূর্য ডুবলেই বা একাকী নির্জনে ভারতের মেয়েরা আজও সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছেন। প্রশাসনের সদিচ্ছা এবং সামাজিক সচেতনতার এক বৈপ্লবিক সমন্বয় ছাড়া এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করা অসম্ভব।
