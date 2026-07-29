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পরপুরুষের সঙ্গে উদ্দাম ফোন-প্রেমের তাল কাটছে কান্নায়, তিন বছরের ছেলেকে গলা টিপে মেরে চুপ করাল 'দানবী' মা

UP Crime news: স্ত্রীর মুখে এই হাড়হিম করা অপরাধের কথা শোনার পরই হতবাক স্বামী কালবিলম্ব না করে স্থানীয় পুলিশ থানায় হাজির হন এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে নিজের সন্তানকে খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 29, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:09 PM IST
পরপুরুষের সঙ্গে উদ্দাম ফোন-প্রেমের তাল কাটছে কান্নায়, তিন বছরের ছেলেকে গলা টিপে মেরে চুপ করাল 'দানবী' মা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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