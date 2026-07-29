পরপুরুষের সঙ্গে উদ্দাম ফোন-প্রেমের তাল কাটছে কান্নায়, তিন বছরের ছেলেকে গলা টিপে মেরে চুপ করাল 'দানবী' মা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্পর্কের টানাপোড়েন ও অনৈতিক আসক্তির জেরে এক মর্মান্তিক ও নির্মম ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তরপ্রদেশ। প্রেমিকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় একনাগাড়ে কেঁদে চলেছিল ৩ বছরের এক একরত্তি শিশু। আর তাতে নাকি ফোনেই বিঘ্ন ঘটছিল প্রেমের সংলাপে! এই চরম বিরক্তি ও রাগের মাথায় নিজের জন্মদেওয়া ৩ বছরের নিষ্পাপ সন্তানকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে। ঘটনাটির আরও চাঞ্চল্যকর দিক হলো, নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের প্রায় এক মাস পর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজের স্বামীর কাছে অপরাধের কথা স্বীকার করেন অভিযুক্ত মা।
ঘটনার বিবরণ
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরেই নিজের স্বামীর অলক্ষ্যে অন্য এক যুবকের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। ঘটনার দিন বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে অভিযুক্ত মহিলা তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন।
সেই সময় কাছেই খেলা করছিল তাঁর ৩ বছরের নাবালক সন্তান। কথা বলার মাঝেই শিশুটি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। মা হিসেবে সন্তানকে সামলানো তো দূরের কথা, প্রেমে ব্যাঘাত ঘটছে দেখে ওই মহিলা চরম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। শিশুটির কান্না কোনোভাবেই না থামায়, রাগের মাথায় নিজের ৩ বছরের সন্তানের গলা টিপে এবং শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করেন তিনি।
এক মাস পর রহস্য উন্মোচন
সন্তানকে হত্যার পর ঘটনাটিকে একটি সাধারণ অঘটন বা অসুস্থতাজনিত মৃত্যু হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় পরিবারের কেউ বা প্রতিবেশীরা বিষয়টি সেভাবে সন্দেহ করেননি। এমনকি মৃত শিশুটির শেষকৃত্যও স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হয়ে যায়।
তবে ঘটনার প্রায় এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর, মানসিক অপরাধবোধ বা কোনো অজানা আতঙ্কের বশবর্তী হয়ে অভিযুক্ত মহিলা নিজের স্বামী ও পরিবারের লোকজনের সামনে সম্পূর্ণ সত্যি কথা উগরে দেন। তিনি নিজের মুখে স্বীকার করেন যে, প্রেমিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় শিশুটি ব্যাঘাত সৃষ্টি করায় তিনি নিজেই তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছেন।
আইনি পদক্ষেপ
স্ত্রীর মুখে এই হাড়হিম করা অপরাধের কথা শোনার পরই হতবাক স্বামী কালবিলম্ব না করে স্থানীয় পুলিশ থানায় হাজির হন এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে নিজের সন্তানকে খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগ পাওয়ার পরপরই পুলিস সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নেয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) সংশ্লিষ্ট ধারায় হত্যা মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। কীভাবে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছিল এবং এর পেছনে অন্য কোনো পরোক্ষ ইন্ধন ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে অভিযুক্ত মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
এক একরত্তি নিষ্পাপ শিশুকে কেবল নিজের পরকীয়া ও ফোনের কথোপকথন বজায় রাখতে গিয়ে এভাবে মা নিজেই প্রাণ কেড়ে নেওয়ার ঘটনায় পুরো এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)