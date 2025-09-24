Indian Woman's viral post sparks: 'আমার H1B ভিসা-ধারী স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে কি ওর গ্রিন কার্ড হোল্ডার কলিগকে বিয়ে করব?', ভারতীয় যুবতীর পোস্ট ঘিরে হইচই...

Indian Woman's viral post sparks: 'আমার H1B ভিসা-ধারী স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে কি ওর গ্রিন কার্ড হোল্ডার কলিগকে বিয়ে করব?', ভারতীয় যুবতীর পোস্ট ঘিরে হইচই...
Viral post: আমার অফিসে একজন গ্রিন কার্ডধারী কলিগ আছেন (পাকাপাকি আমেরিকার বাসিন্দা) যিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল, তিনি আমাকে খুব পছন্দ করেন এবং আমিও তাকে পছন্দ করি। আমি কি আমার স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে আমার সহকর্মীকে বিয়ে করতে পারি?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (USA) এইচ-১বি ভিসাধারী (H1B Visa) এবং আবেদনকারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যখন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump) প্রতিটি এইচ-১বি ভিসা পিটিশনে $১০০,০০০ (88 lakhs) বার্ষিক ফি দেওয়ার নিয়ম করেছেন। অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে এটি নতুন আবেদনকারীদের জন্য এবং অনেককে মাঝপথে বিমান থেকে নামিয়ে দিতেও দেখা গেছে। এর মধ্যে, এক মহিলার একটি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় সামনে এসেছে যেখানে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন যে তাঁর এইচ-১বি ভিসাধারী স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে গ্রিন কার্ডধারী (Green Card holder) একজন সহকর্মীকে বিয়ে করা উচিত কিনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেওয়ার পর এই বক্তব্য খুবই উত্তেজক আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হওয়া পোস্ট:
এক্স-এ ব্যাপকভাবে শেয়ার হওয়া পোস্টটিতে লেখা আছে, 'হাই বন্ধুরা, দয়া করে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করুন। আমার স্বামী একজন এইচ-১বি ভিসাধারী এবং বছরে ১৪০ হাজার ডলার আয় করেন, আমি এইচ-৪ ভিসায় আছি এবং কাজ করছি। এই এইচ-১বি ভিসার অনিশ্চয়তার কারণে আমাদের কোনও সন্তান নেই এবং আমরা খুব মানসিক চাপে আছি। আমার অফিসে একজন গ্রিন কার্ডধারী কলিগ আছেন (পাকাপাকি আমেরিকার বাসিন্দা) যিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল, তিনি আমাকে খুব পছন্দ করেন এবং আমিও তাকে পছন্দ করি। আমি কি আমার স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে আমার সহকর্মীকে বিয়ে করতে পারি? আমি ভবিষ্যতে ভিসার জন্য মানসিক চাপ নিতে চাই না এবং আমি আর কখনও ভারতে ফিরে যেতে চাই না।'
সামাজিক মাধ্যমে অন্যদের বক্তব্য:
পোস্টটি ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করে। অনেকেই মহিলাটির সমালোচনা করেছেন - কেউ কেউ তাকে 'সস্তা' বলেও অভিহিত করেছেন। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এটি 'এনগেজমেন্ট ফার্মিং' (জনপ্রিয়তা লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিতর্কিত পোস্ট করা) এর জন্য করা একটি ভুয়ো পোস্ট কিনা।
একজন কমেন্টে লিখেছেন, 'এজন্যই আমি বিয়ে করতে ভয় পাই'। আরেকজন বলেছেন, 'আবারও বলছি, স্বামী কি একটি বিকল্প, একটি ব্যাকআপ প্ল্যান? একটি ব্যাংক ভল্ট?'
অন্য একজন ব্যবহারকারী বলেছেন, 'এটি সত্যি কিনা নিশ্চিত নই তবে এরকম অনেক বাস্তব ঘটনা আছে। এনআরআই (NRI) স্বামীরা জ্যাকপট। স্মার্ট স্ত্রীরা মার্কিন আদালতে ডিভোর্সের মামলা করে এবং যখন স্বামী আমেরিকার বাইরে থাকে তখন একতরফা (Ex Parte) আদেশের মাধ্যমে ১০০% অংশীদারিত্ব পায় এবং ভারতে গার্হস্থ্য হিংসার (DV) মামলা করে।"
এইচ-১বি ভিসা কী?
এইচ-১বি ভিসা হল একটি নন-ইমিগ্র্যান্ট ওয়ার্ক ভিসা যা মার্কিন নিয়োগকর্তাদের 'বিশেষ পেশায়' বিদেশী পেশাদারদের নিয়োগের অনুমতি দেয়। এই পেশাগুলির জন্য সাধারণত আইটি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিনান্স, স্বাস্থ্যসেবা এবং গবেষণার মতো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রি বা উচ্চতর যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। প্রাথমিকভাবে তিন বছর পর্যন্ত মঞ্জুর করা হয় এবং যা ছয় বছর পর্যন্ত বাড়ানো যায়, এইচ-১বি ভিসা 'দ্বৈত উদ্দেশ্য' (dual intent)-এর অনুমতি দেয়, যার অর্থ হল ভিসাধারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার সময় গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন।
