Rohingya Infiltration: অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি রাষ্ট্র রেড কার্পেট বিছিয়ে দেবে! রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিস্ফোরক সুপ্রিম কোর্ট

Rohingya Infiltration: অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি রাষ্ট্র রেড কার্পেট বিছিয়ে দেবে! রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিস্ফোরক সুপ্রিম কোর্ট
Rohingya Infiltration: পাঁচ রোহিঙ্গা শরণার্থীর হেফাজত থেকে নিখোঁজ হওয়া নিয়ে জনস্বার্থ মামলার শুনানি ছিল সোমবার। আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সংস্থার হেফাজতে থাকা অবস্থায় তাদের হদিশ মিলছে না
রাজীব চক্রবর্তী: রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট বলেন, উত্তর সীমান্তের পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। অবৈধভাবে ঢুকে পড়া মানুষদের জন্য রাষ্ট্র কি রেড কার্পেট বিছিয়ে দেবে? সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করে খাবার, আশ্রয়, শিশুদের শিক্ষার দাবি তোলা আইনের স্বাভাবিক ব্যাখ্যার বাইরে বলেই মন্তব্য করেন তিনি। হেবিয়াস করপাসের মতো আবেদনকে বিচারপতি “অবাস্তব” বলে আখ্যা দেন।
পাঁচ রোহিঙ্গা শরণার্থীর হেফাজত থেকে নিখোঁজ হওয়া নিয়ে জনস্বার্থ মামলার শুনানি ছিল সোমবার। আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সংস্থার হেফাজতে থাকা অবস্থায় তাদের হদিশ মিলছে না। এই প্রসঙ্গ উঠলেও আদালতের মূল উদ্বেগ ছিল বেআইনি অনুপ্রবেশ।
সব পক্ষের অবস্থান শুনে আদালত মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক করেছে ১৬ ডিসেম্বর। তবে কেন্দ্রের কাছে জবাব চেয়ে নোটিস ইস্যুর আবেদন সুপ্রিম কোর্ট এদিনও খারিজ করেছে।
আবেদনকারীর আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে বিচারপতি সূর্য কান্ত এই ব্যক্তিরা যে শরণার্থীর মর্যাদা পেয়েছেন, সে সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সরকারি আদেশটি দেখতে চেয়েছেন।
বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "কোথায় সেই আদেশ?..."
বিচারপতি আরও মন্তব্য করেন, "আপানারা কি চাইছেন যে আমরা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে দিই?"
জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বেঞ্চের তরফে ভারতের সীমান্তগুলির দুর্বলতা তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে উত্তর ভারতের পরিস্থিতির কথা। আদালত মন্তব্য করেন যে, কোনও অবৈধ অভিবাসী এদেশে ঢুকে পড়েছে তার মানে এই নয় যে তাদের এখানেই থাকতে দিতে হবে।
দেশের সম্পদের কথা উল্লেখ করে বেঞ্চের তরফে বলা হয়, দেশের সম্পদের অধিকার কার দেশের মানুষের নাকি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের? বিদেশিরা এদেশে থাকার অধিকার দাবি করতে পারে না।
