/‘সেবা ও দেশপ্রেমের অনন্য প্রতিমূর্তি!’ মূল্যবোধের এক মহীরুহ ছিলেন শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাষ্ট্রসেবা, সমাজসেবা এবং গো-সেবার প্রতীক, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা চিরবিদায় নিলেন। গত ১৩ জুলাই মুম্বাইয়ের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। হরিয়ানার হিসারের ঐতিহাসিক অগ্রোহা ধামের গোয়েঙ্কা উদ্যানে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র অশ্রুসজল চোখে তাঁর পিতাকে মুখাগ্নি করেন। সেবা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের অনন্য প্রতীক, বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং এস্সেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্রর পরম পূজনীয় পিতা শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সমাজসেবা এবং আরএসএস-এর আদর্শে দীক্ষিত তাঁর দীর্ঘ জীবন দেশ ও সমাজের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত ছিল।
অগ্রোহা ধামে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। বাবার স্মৃতিকে অমর করে রাখতে তাঁর পুত্র ড. সুভাষ চন্দ্রা হিসারে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন। শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতসহ বিশিষ্টজনেরা তাঁর সমাজসেবামূলক কাজ এবং দেশপ্রেমের আদর্শকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বক্তাদের মতে, সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক জীবন্ত মহীরুহ, যাঁর আদর্শ আগামী প্রজন্মকে পথ দেখাবে।
রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বদের মহাসমাগম
নন্দকিশোর গোয়েঙ্কাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. হর্ষবর্ধন, হরিয়ানার ক্যাবিনেট মন্ত্রী রণবীর গাংওয়া, রাজ্যসভার সাংসদ সুভাষ বরালা, বিধায়ক বিনোদ ভিয়ানা, প্রাক্তন মন্ত্রী কমল গুপ্ত-সহ বহু ভিআইপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, নন্দকিশোরজির আদর্শ সমাজকে পথ দেখাবে। এছাড়া যোগগুরু বাবা রামদেব হিসারে পৌঁছে নিজেকে এই পরিবারেরই অংশ বলে উল্লেখ করেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং সাইনি, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং প্রবীণ নেতা ভূপিন্দর সিং হুড্ডাও তাঁর প্রয়াণকে দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি বলে বর্ণনা করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী মোদী ও আরএসএস (RSS)-এর শোকবার্তা
নন্দকিশোরজির প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ড. সুভাষ চন্দ্রাকে পাঠানো এক আন্তরিক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, “নন্দকিশোরজির প্রয়াণে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। ওঁর সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত এবং ওঁর আন্তরিক ব্যবহার আমার স্মৃতিতে চিরকাল থাকবে।” পাশাপাশি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (RSS) সরসংঘচালক মোহন ভাগবত এবং দত্তাত্রেয় হোসবোলে এক যৌথ বার্তায় আজীবন দেশসেবা ও গো-সেবায় ব্রতী থাকা এই একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবকের আত্মার সদগতি কামনা করেছেন।
স্মৃতি রক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ঘোষণা
এই বিশেষ দিনে নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার জীবনদর্শন, আদর্শ ও সমাজকল্যাণের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে এক বড় ঘোষণা করেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ড. সুভাষ চন্দ্রা। বাবার স্মৃতিতে হিসারে একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় (University) স্থাপন করার কথা জানান তিনি। জ্ঞান ও শিক্ষার এই কেন্দ্রটি আগামী দিনে নতুন প্রজন্মকে সেবা ও মানবতার পাঠ দেবে, যা হবে এই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রেষ্ঠ তর্পণ।
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