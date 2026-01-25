Shubhanshu Shukla Awarded Ashoka Chakra: স্পেস হিরো শুক্লাকেই দেশের সর্বোচ্চ শান্তিকালীন সামরিক সম্মান, এবার তাঁর বুকে ইতিহাসিক অশোক চক্র...

Shubhanshu Shukla Awarded Ashoka Chakra: স্পেস হিরো শুক্লাকেই দেশের সর্বোচ্চ শান্তিকালীন সামরিক সম্মান, এবার তাঁর বুকে ইতিহাসিক অশোক চক্র...
Shubhanshu Shukla Awarded Ashoka Chakra গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা হলেন অশোক চক্র প্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় নভোচারী। লখনউ থেকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন পর্যন্ত তাঁর এই যাত্রা গায়ে কাঁটা দেয়...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের (Republic Day 2026) আগেই চলে এল বিরাট আপডেট। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লাকে (Group Captain Shubhanshu Shukla) অশোক চক্রে ভূষিত করা হল। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) পরিদর্শনকারী প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টিকারী শুভাংশুকেই এবার তুলে দেওয়া হবে ভারতের সর্বোচ্চ শান্তিকালীন সামরিক সম্মান। শুভাংশুই প্রথম নভোচারী হিসেবে অশোক চক্রে ভূষিত হলেন। গত বছরের জুনে ৪১ বছর বয়সী শুভাংশু মহাকাশে যাওয়া দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবেও মাইলস্টোন তৈরি করেছিলেন।
অ্যাক্সিওম-৪ মিশন
তিনি অ্যাক্সিওম-৪ (Axiom-4) মিশনের অংশ হিসেবে আইএসএস গিয়েছিলেন। ভারতীয় বায়ুসেনার টেস্ট পাইলট ১৮ দিনের মহাকাশ যাত্রা ছিল প্রকৃত অর্থেই ঐতিহাসিক। ১৯৮৪ সালে রাকেশ শর্মার রুশ মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে যাওয়ার ৪১ বছর পর যা ঘটেছিল। যুদ্ধবিমানের পাইলট হিসেবে শুভাংশুর বিভিন্ন প্রকারের বিমান চালিয়েছেন। ২০০০ ঘণ্টা ওড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। সুখোই-৩০এমকেআই থেকে মিগ-২১ হয়ে মিগ-২৯, জাগুয়ার, হক, ডর্নিয়ার এবং এএন-৩২ চালিয়েছেন লখনউয়ের ছেলে।
আরও পড়ুন: ভারতকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ; এবার দেশ দিচ্ছে পদ্মসম্মান, রোহিত-হরমনপ্রীতকে কুর্নিশ...
শুভাংশুর মহাকাশ যাত্রা ভারতের নিজস্ব মানব মহাকাশ অভিযানের আকাঙ্ক্ষা—গগনযান—এবং তার পরেই ভারত মহাকাশ স্টেশন নির্মাণের পথ প্রশস্ত করেছে। গতবছর শুভাংশু বলেছিলেন, "এই মিশনটি আমাদের দেশের জন্য এক বিরাট অর্জন, এবং এটি সঠিক সময়ে এসেছে। ভারত তার মানব মহাকাশ অভিযান গগনযান, ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন এবং অবশেষে চাঁদে অবতরণের পথে রয়েছে।" তিনি আরও বলেছিলেন, "অ্যাক্সিওম মিশন থেকে আমরা যা কিছু শিখেছি, আমি মনে করি তা আমাদের মিশনের জন্য অত্যন্ত অনন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। আগামী মাস ও বছরগুলিতে আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে এই শিক্ষাগুলোকে আমাদের মিশনে কাজে লাগানো।'
অশোক চক্র
অশোক চক্র হল ভারতের সর্বোচ্চ শান্তিকালীন সামরিক সম্মান। যা যুদ্ধ ব্যতীত বীরত্ব, সাহসী কর্ম বা আত্মত্যাগের জন্য প্রদান করা হয়। এটি পরমবীর চক্রের (পিভিসি) সমতুল্য এবং শত্রুর মোকাবেলা ব্যতীত অসামান্য সাহসী বা বীরত্ব বা আত্মত্যাগ হিসাবে ভূষিত করা হয়। সম্মানটি সাধারণত সামরিক কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়, অনেক সময় বেসামরিক কর্মীদেরও এই পুরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।
বীরত্ব পুরস্কার
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার, ২৫ জানুয়ারি ৭০ জন সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীকে বীরত্ব পুরস্কার প্রদানের অনুমোদন দিয়েছেন। যার মধ্যে ছ'জন মরণোত্তর এই সম্মাননা পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে একটি অশোক চক্র, তিনটি কীর্তি চক্র, একটি মরণোত্তর-সহ ১৩টি শৌর্য চক্র, একটি বার টু সেনা মেডেল (বীরত্ব) এবং ৪৪টি সেনা মেডেল (বীরত্ব)। কীর্তি চক্র পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন মেজর অর্শদীপ সিং, নায়েব সুবেদার দোলেশ্বর সুব্বা এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত বালাকৃষ্ণান নায়ার।
আরও পড়ুন: বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আবারও ইতিহাস! পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত টলিউডের মেগাস্টার প্রসেনজিৎ...
১৩১টি পদ্ম পুরস্কার
২০২৬ সালে ১৩১টি পদ্ম পুরস্কার প্রদানের অনুমোদন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু । তালিকায় ৫টি পদ্মবিভূষণ, ১৩টি পদ্মভূষণ এবং ১১৩টি পদ্মশ্রী পুরস্কার রয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)