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NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠক বাতিল! দিল্লি যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী, কেন?

Suvendu Adhikari cancels Delhi visit:   সূত্রের খবর, সংসদ এখন অধিবেশন চলছে। ফলে ব্যস্ত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব।  সেকারণে দিল্লি সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত শুভেন্দুর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 27, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:00 PM IST
NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠক বাতিল! দিল্লি যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী, কেন?
Image Credit: দিল্লি যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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