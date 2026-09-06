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ভয়-ধরানো ধস এবার সিকিমে! নদীস্রোতে পড়া ল্যান্ডস্লাইড থেকে কি জেগে উঠবে হাড়হিম হড়পার ছোবল?

Sikkim Landslide in River: নেপালের পরে এবার বিপর্যয় সিকিমে। সিকিমের মঙ্গন জেলায় নেমেছে ধস। এর জেরে আংশিক রুদ্ধ হয়েছে তিস্তা নদীর গতিপথ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৫ সেপ্টেম্বর এবং ৬ সেপ্টেম্বরের মাঝে রাতের দিকে সিকিমের মঙ্গন জেলার ছ্যাংকুং নদীর উপর এই ধসটি নেমেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 06, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:36 PM IST
ভয়-ধরানো ধস এবার সিকিমে! নদীস্রোতে পড়া ল্যান্ডস্লাইড থেকে কি জেগে উঠবে হাড়হিম হড়পার ছোবল?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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