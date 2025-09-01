English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Snake Bite Death: জুতোর মধ্যে লুকিয়ে বিষধর! 'অসাড়' পায়ে ছোবল খেয়ে ঢলে পড়লেন IT ইঞ্জিনিয়ার...

Bengaluru shocking case: পরিবারের সদস্যরা জানান, সুমন্ত দীর্ঘদিন ধরে স্নায়ুজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন, যার কারণে তার ডান পায়ের কিছু অংশ অসাড় ছিল। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 1, 2025, 07:26 PM IST
Snake Bite Death: জুতোর মধ্যে লুকিয়ে বিষধর! 'অসাড়' পায়ে ছোবল খেয়ে ঢলে পড়লেন IT ইঞ্জিনিয়ার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাইলেন্ট কিলার! জুতার মধ্যে সাপের ছোবল, অবশ পায়ে আঘাত, বেঙ্গালুরুতে যুবকের মৃত্যু।

Add Zee News as a Preferred Source

মর্মান্তিক ঘটনা। বেঙ্গালুরুতে এক যুবক তার জুতোর মধ্যে থাকা সাপের কামড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর পা অসাড় থাকায় তিনি সাপের কামড় টের পাননি, আর এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘটনাটি শহরের মানুষের মধ্যে সতর্কতা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

পুলিসির তদন্তে জানা যায়, মৃত যুবকটির নাম সুমন্ত (৩২)। তিনি পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ড এলাকায় থাকতেন। গত সোমবার সকালে সুমন্ত তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে তার জুতো পরতে যান। তার ডান পা অসাড় থাকার কারণে তিনি জুতার মধ্যে থাকা সাপের অস্তিত্ব বা তার ছোবল কোনোটিই টের পাননি। জুতো পরার কিছুক্ষণ পরেই তিনি অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন এবং দ্রুত তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে।

আরও পড়ুন: Thane Crime: 'বিয়ে করবে কি না...' ভিডিয়ো কলে প্রেমিকের সঙ্গে তীব্র বচসার মধ্যেই ঝু*লে পড়লেন তরুণী...ভয়ংকর...

সুমন্তকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করার পর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান শুরু করেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখা যায়, তার পায়ে সাপের কামড়ের চিহ্ন রয়েছে। এরপরই তার জুতো পরীক্ষা করে একটি ছোট বিষধর সাপ পাওয়া যায়।

পরিবারের সদস্যরা জানান, সুমন্ত দীর্ঘদিন ধরে স্নায়ুজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন, যার কারণে তার ডান পায়ের কিছু অংশ অসাড় ছিল। এই শারীরিক অবস্থার কারণেই তিনি সাপের কামড় টের পাননি। যদি তিনি সময় মতো বুঝতে পারতেন, তাহলে হয়তো তাকে বাঁচানো সম্ভব হত।

এই ঘটনাটি একটি নীরব বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়েছে। সাধারণত সাপ কামড়ালে তীব্র ব্যথা এবং জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়, যা মানুষকে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে উৎসাহিত করে। কিন্তু সুমন্তর ক্ষেত্রে তার স্নায়ু সমস্যার কারণে এই স্বাভাবিক সতর্কতা কাজ করেনি। পুলিশ হোয়াইটফিল্ড এলাকার বাসিন্দাদের তাদের জুতো এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সাবধানে পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে, বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন সাপ প্রায়শই শুকনো আশ্রয়ের সন্ধানে লোকালয়ে প্রবেশ করে।

আরও পড়ুন: SIR: SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় সিদ্ধান্ত! এই মুহূর্তের সবথেকে বড় আপডেট...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Snake BiteSnake bite newsSoftware EngineerBengaluru shocking casesnake in shoedeath in snake bite
পরবর্তী
খবর

Maharashtra Man Kills Lover: 'বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি,' ২ সপ্তাহ পর খাদে মিলল... প্রেমিকের হাতে ২৬-র তরুণী...ভয়ংকর!
.

পরবর্তী খবর

Husband Kills Wife and Mother-in-law: দিল্লির দজ্জাল! ছেলের জন্মদিনে স্ত্রী, শাশুড়িকে মেরে...