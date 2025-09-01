Snake Bite Death: জুতোর মধ্যে লুকিয়ে বিষধর! 'অসাড়' পায়ে ছোবল খেয়ে ঢলে পড়লেন IT ইঞ্জিনিয়ার...

Snake Bite Death: জুতোর মধ্যে লুকিয়ে বিষধর! 'অসাড়' পায়ে ছোবল খেয়ে ঢলে পড়লেন IT ইঞ্জিনিয়ার...
Bengaluru shocking case: পরিবারের সদস্যরা জানান, সুমন্ত দীর্ঘদিন ধরে স্নায়ুজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন, যার কারণে তার ডান পায়ের কিছু অংশ অসাড় ছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাইলেন্ট কিলার! জুতার মধ্যে সাপের ছোবল, অবশ পায়ে আঘাত, বেঙ্গালুরুতে যুবকের মৃত্যু।
মর্মান্তিক ঘটনা। বেঙ্গালুরুতে এক যুবক তার জুতোর মধ্যে থাকা সাপের কামড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর পা অসাড় থাকায় তিনি সাপের কামড় টের পাননি, আর এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘটনাটি শহরের মানুষের মধ্যে সতর্কতা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।
পুলিসির তদন্তে জানা যায়, মৃত যুবকটির নাম সুমন্ত (৩২)। তিনি পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ড এলাকায় থাকতেন। গত সোমবার সকালে সুমন্ত তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে তার জুতো পরতে যান। তার ডান পা অসাড় থাকার কারণে তিনি জুতার মধ্যে থাকা সাপের অস্তিত্ব বা তার ছোবল কোনোটিই টের পাননি। জুতো পরার কিছুক্ষণ পরেই তিনি অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন এবং দ্রুত তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে।
আরও পড়ুন: Thane Crime: 'বিয়ে করবে কি না...' ভিডিয়ো কলে প্রেমিকের সঙ্গে তীব্র বচসার মধ্যেই ঝু*লে পড়লেন তরুণী...ভয়ংকর...
সুমন্তকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করার পর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান শুরু করেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখা যায়, তার পায়ে সাপের কামড়ের চিহ্ন রয়েছে। এরপরই তার জুতো পরীক্ষা করে একটি ছোট বিষধর সাপ পাওয়া যায়।
পরিবারের সদস্যরা জানান, সুমন্ত দীর্ঘদিন ধরে স্নায়ুজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন, যার কারণে তার ডান পায়ের কিছু অংশ অসাড় ছিল। এই শারীরিক অবস্থার কারণেই তিনি সাপের কামড় টের পাননি। যদি তিনি সময় মতো বুঝতে পারতেন, তাহলে হয়তো তাকে বাঁচানো সম্ভব হত।
এই ঘটনাটি একটি নীরব বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়েছে। সাধারণত সাপ কামড়ালে তীব্র ব্যথা এবং জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়, যা মানুষকে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে উৎসাহিত করে। কিন্তু সুমন্তর ক্ষেত্রে তার স্নায়ু সমস্যার কারণে এই স্বাভাবিক সতর্কতা কাজ করেনি। পুলিশ হোয়াইটফিল্ড এলাকার বাসিন্দাদের তাদের জুতো এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সাবধানে পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে, বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন সাপ প্রায়শই শুকনো আশ্রয়ের সন্ধানে লোকালয়ে প্রবেশ করে।
আরও পড়ুন: SIR: SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় সিদ্ধান্ত! এই মুহূর্তের সবথেকে বড় আপডেট...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)