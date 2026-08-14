/স্বাধীনতার উদযাপনে দেশ, দিল্লিতে কেন অনুপস্থিত ছিলেন মহাত্মা গান্ধী? ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্টের অজানা গল্প

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট—উপমহাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। প্রায় দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারত এক নতুন ভোরের আলো দেখেছিল। দিল্লির রাজপথে লক্ষ মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাস এবং জওহরলাল নেহরুর ঐতিহাসিক ভাষণে মেতে উঠেছিল সদ্য স্বাধীন এক জাতি। কিন্তু এই আনন্দ ও উদযাপনের পেছনে ঢেকে গিয়েছিল দেশভাগের ভয়াবহ যন্ত্রণা, রক্তপাত এবং এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। স্বাধীনতার সেই আলোর পেছনে রয়ে গিয়েছিল বেশ কিছু অন্ধকারময় ও অজানা বাস্তবতা।
দিল্লির উদযাপনে কেন অনুপস্থিত ছিলেন মহাত্মা গান্ধী?
যে মানুষের নেতৃত্বে ভারত স্বাধীন হয়েছিল, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট দিল্লির সেই জমকালো উদযাপনে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। স্বাধীনতার দিন মহাত্মা গান্ধী দিল্লি থেকে বহু দূরে, তৎকালীন কলকাতা (বর্তমান কলকাতা) শহরের বেলেঘাটায় অবস্থান করছিলেন। দেশভাগের নির্মম বাস্তবতা এবং তার ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁকে গভীর ব্যথিত করেছিল। যখন দিল্লিতে পতাকাত্তোলন ও বক্তৃতা চলছিল, তখন গান্ধীজী কলকাতায় দাঙ্গা থামাতে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় অনশনে বসেছিলেন। তাঁর কাছে স্বাধীনতার আনন্দ ছিল অসম্পূর্ণ এবং মানুষের প্রাণরক্ষা ও শান্তি স্থাপনই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।
১৫ অগাস্ট তারিখটি কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল?
ভারতের স্বাধীনতার জন্য ১৫ অগাস্ট তারিখটি বেছে নেওয়ার পেছনে কোনো জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কারণ ছিল না, বরং এর পেছনে ছিল ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ১৯৪৫ সালের ১৫ অগাস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল জাপান। সে সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রশক্তির কমান্ডার ছিলেন মাউন্টব্যাটেন। তিনি এই দিনটিকে তাঁর সামরিক জীবনের অন্যতম সাফল্য বলে মনে করতেন। তাই ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট তারিখটি বেছে নেন।
এই সিদ্ধান্তের ফলে পাকিস্তান ১৪ অগাস্ট স্বাধীন হয় এবং ভারত ১৪ ও ১৫ অগাস্টের মধ্যরাতে স্বাধীনতা লাভ করে। এত তড়িঘড়ি করে দিন ঘোষণার কারণে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক প্রস্তুতি ছাড়াই দেশভাগ কার্যকরী হয়, যা পরবর্তীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে মহাবিপদে ফেলে দেয়।
প্রথম স্বাধীনতা দিবসে অধরা ছিল যা: জাতীয় প্রতীক ও সঙ্গীত
আজ আমরা ১৫ অগাস্টে যে জাতীয় প্রতীক ও আচার-অনুষ্ঠান দেখি, ১৯৪৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে রূপরেখা কিন্তু সম্পূর্ণ এক ছিল না।
জাতীয় পতাকা: ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই গণপরিষদ তেরঙা পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করে, যার কেন্দ্রে স্থান পেয়েছিল অশোক চক্র। ১৫ অগাস্ট এই পতাকাটিই দেশজুড়ে সগর্বে উত্তোলিত হয়।
জাতীয় সঙ্গীত: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘জন গণ মন’ গানটি ১৯৪৭ সালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হলেও, এটি কিন্তু তখন আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়নি। স্বাধীনতা লাভের প্রায় আড়াই বছর পর, ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি এটিকে সরকারিভাবে জাতীয় সঙ্গীত ঘোষণা করা হয়।
জাতীয় প্রতীক: সারনাথের অশোক স্তম্ভের সিংহ চতুর্মুখের জাতীয় প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি, অর্থাৎ ভারত প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার দিনে।
স্বাধীনতার দিনও অস্পষ্ট সীমান্তরেখা
স্বাধীনতার ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম বাস্তবতা ছিল যে, ১৫ অগাস্ট ভারতবাসী যখন স্বাধীনত উৎসব পালন করছিল, তখনো কোটি কোটি মানুষ জানত না তারা কোন দেশের নাগরিক! ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্বে ছিলেন ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার সিরিল র্যাডক্লিফ, যিনি এর আগে কোনোদিন ভারতে আসেননি।
র্যাডক্লিফ কমিশন সীমানা নির্ধারণ সম্পূর্ণ করলেও, ১৫ আগস্ট তা প্রকাশ করা হয়নি। স্বাধীনতার দু’দিন পর, অর্থাৎ ১৭ আগস্ট ‘র্যাডক্লিফ লাইন’ বা সীমানা ঘোষণা করা হয়। ফলে সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ জানতেন না তারা ভারতে আছেন নাকি পাকিস্তানে। এই বিলম্ব এবং অস্পষ্টতার কারণে সৃষ্টি হয় আধুনিক মানব ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম শরণার্থী সংকট, যেখানে কোটি কোটি মানুষ গৃহহীন হন এবং সীমাহীন সহিংসতার শিকার হন।
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