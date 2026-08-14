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স্বাধীনতার উদযাপনে দেশ, দিল্লিতে কেন অনুপস্থিত ছিলেন মহাত্মা গান্ধী? ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্টের অজানা গল্প

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যখন দিল্লিতে দেশ স্বাধীন হওয়ার উৎসবে মেতেছিল লক্ষ মানুষ, তখন রাজধানী থেকে বহু দূরে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখতে অনশনে বসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। কেন ১৫ অগাস্ট তারিখটি বেছে নিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন? কেন স্বাধীনতার দিনও অস্পষ্ট ছিল ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তরেখা?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 14, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:51 PM IST
স্বাধীনতার উদযাপনে দেশ, দিল্লিতে কেন অনুপস্থিত ছিলেন মহাত্মা গান্ধী? ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্টের অজানা গল্প

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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