Indian Wedding Viral Video: ভুলে গেছেন সবাই! বিয়ে বাতিল হওয়ার ঠিক আগে ১০ মিনিটে বাসরে সিঁদুর এনে কনেকে বাঁচালেন ডেলিভারিবয়...

Indian Wedding Viral Video: ভুলে গেছেন সবাই! বিয়ে বাতিল হওয়ার ঠিক আগে ১০ মিনিটে বাসরে সিঁদুর এনে কনেকে বাঁচালেন ডেলিভারিবয়...
Sindoor Online Delivery in Wedding Ceremony: অনলাইনে ভিডিয়োটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার পর নেটিজেনরা মজাদার সব মন্তব্য করতে শুরু করেন। অনেকেই নিজেদের জীবনের একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন। একজন লিখেছেন, 'গুজরাটে আমার দেওরের বিয়েতেও একই ঘটনা ঘটেছিল এবং অনলাইন ডেলিভারির ছেলেই তা ডেলিভারি দিয়েছিল।'
বিয়ের মণ্ডপে সাতপাক ঘোরার মাঝেই এক অদ্ভুত কাণ্ড! সিঁদুরদান পর্বের ঠিক আগমুহূর্তে বর-কনে ও আত্মীয়রা উপলব্ধি করলেন যে, বিয়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস— সেই 'সিঁদুর' আনতেই ভুলে গিয়েছেন সবাই। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে ধরা পড়েছে আধুনিক যুগের এই মজার এবং বিস্ময়কর ঘটনাটি।
জমজমাট বিয়ের আসর। শেরওয়ানি-লেহেঙ্গায় সেজে সাতজন্ম একসঙ্গে কাটানোর প্রতিজ্ঞা করতে প্রস্তুত বর-কনে। কিন্তু স্বপ্নের বিয়েতে আচমকাই বাধা। লজ্জিত মুখে বরপক্ষ জানায়, বিয়ের যাবতীয় জিনিসপত্র আনলেও সিঁদুরটা বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। সেই শুনে তো বর-কনের মাথায় হাত! শেষ পর্যন্ত হুলুসস্থুলুস শুরু হল বিবাহবাসরে।
ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির এক বিবাহবাসরে। বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন পূজা ভোহরা এবং ঋষি দাভে। পঞ্জাব এবং দিল্লির দুই পরিবারের মিলনে একেবারে উৎসবের আবহ। নির্দিষ্ট সময়ে লগ্ন মেনেই শুরু হয় বিয়ের আচার। অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে শুরু করেন পূজা এবং ঋষি। কিন্তু সিঁদুরদানের সময় আসতেই বিপত্তি। প্রথামাফিক বিয়ের জন্য সিঁদুর আনতে হয় বরপক্ষকে। কিন্তু ঋষির পরিবার বিয়ের যাবতীয় ব্যস্ততায় সিঁদুর আনতেই ভুলে গিয়েছে!
ভিডিয়োটি শুরু হয় একটি বিশেষ সতর্কবার্তা বা 'ডিসক্লেমার' দিয়ে, যেখানে জানানো হয় যে এটি কোনও সাজানো চিত্রনাট্য নয়, বরং বিয়ের দিনের একটি সত্যিকারের বিভ্রাট। ভিডিওতে দেখা যায়, বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎ সবাই বুঝতে পারেন যে সিঁদুর নেই। বর-কনে মণ্ডপে বসে অপেক্ষা করছেন, আর বাড়ির লোকজন দিশেহারা হয়ে পরিস্থিতি সামলাতে দ্রুত একটি কুইক-কমার্স অ্যাপের (Blinkit) সাহায্য নেন।
অনলাইনে অর্ডার করার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডেলিভারি বয় সিঁদুর নিয়ে মণ্ডপে হাজির হন। এরপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অনুষ্ঠান আবার শুরু হয় এবং আত্মীয়-বন্ধুদের করতালির মধ্যে বর সিঁদুরদান সম্পন্ন করেন।
ভিডিয়োটির ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'বিয়ের এই হুল্লোড়ের মাঝে পূজা এবং ঋষি বুঝতে পারল যে খুব ছোট্ট কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস নেই। চারদিকে তখন অস্বস্তিকর হাসি আর ভয়... তারপর ত্রাণকর্তা হিসেবে হাজির হলো ব্লিনকিট (Blinkit)! কারণ যখন নিয়ম-নীতি অপেক্ষা করতে পারে না এবং বিয়ের শুভক্ষণ বয়ে যায়, তখন এই দ্রুত ডেলিভারিই দিন বাঁচিয়ে দেয়। প্রমাণ হয়ে গেল যে আধুনিক প্রেম কাহিনীতে শুধু রোম্যান্সই থাকে না, একই দিনে ডেলিভারিও থাকে!'
সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া
অনলাইনে ভিডিয়োটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার পর নেটিজেনরা মজাদার সব মন্তব্য করতে শুরু করেন। অনেকেই নিজেদের জীবনের একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন।
একজন লিখেছেন, 'গুজরাটে আমার দেওরের বিয়েতেও একই ঘটনা ঘটেছিল এবং অনলাইন ডেলিভারির ছেলেই তা ডেলিভারি দিয়েছিল।'
অন্য একজন রসিকতা করে লিখেছেন, 'ভাবুন তো, ওই উত্তেজনার মুহূর্তে মেয়েটি যদি জিজ্ঞেস করত— শুধু সিঁদুরে তো ডেলিভারি চার্জ লাগছে, সাথে কি আরও কিছু অর্ডার করব?'
বিদেশে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং নিয়ে মজা করে একজন লিখেছেন, 'ভাবুন তো ভারতের বাইরে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং করছেন আর বুঝতে পারলেন যে সেখানে অনলাইন ডেলিভারি নেই!'
কেউ এই ব্লিনকিট-কে 'নীরব সুপারহিরো' বলে আখ্যা দিয়েছেন, আবার কেউ সিনেমার ঢঙে লিখেছেন, 'ব্লিনকিট নে বানা দি জোড়ি!'
আরও পড়ুন: Russia-Ukrain War End? BIG UPDATE: অবশেষে এক দশকের রক্তাক্ষয়ী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কি শেষের পথে? ট্রাম্পের মুখোমুখি জেলেনস্কি, যদিও পুতিন মারমুখী...
আরও পড়ুন: Zaima Rahman: ড্যাশিং সুন্দরী, বিলেতফেরত ব্যারিস্টার! বাংলাদেশের নতুন ক্রাশ জাইমা রহমানই কি ভবিষ্য়তের প্রধানমন্ত্রী?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)