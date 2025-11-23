English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Indo Pak Border: 'পাকিস্তানের ম্যাপ বদলে যাবে তাড়াতাড়ি, সিন্ধ প্রদেশ মিশবে ভারতের সঙ্গে!', বড় কথা বলে দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী...

Indo Pak Border:  'আজ সিন্ধের ভূমি হয়তো ভারতের অংশ নয়, কিন্তু সভ্যতার দিক থেকে, সিন্ধ সবসময়ই ভারতের অংশ থাকবে। সীমানা পরিবর্তন হতে পারে। কে বলতে পার, কাল সিন্ধ আবার ভারতে ফিরে আসবে না'!

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 23, 2025, 07:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বাধীনতার সাত দশক পর বদলে যাবে সীমান্ত! 'সিন্ধ অঞ্চল আজ হয়তো ভারতে না থাকতে পারে, কিন্তু ওই অঞ্চলটি আবার ভারতে চলে আসতে পারে', বললেন খোদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

সিন্ধু নদের কাছাকাছি অঞ্চল। যা সিন্ধ প্রদেশ নাম পরিচিত। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সেই সিন্ধ প্রদেশ চলে যায় পাকিস্তানে। এই অঞ্চলে বসবাসকারী সিন্ধি সম্প্রদায়ের মানুষে চলে আসেন ভারতে। রাজনাথ সিং বলেন, 'লালকৃষ্ণ আডবানি তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন যে সিন্ধি হিন্দুরা, বিশেষ করে তাঁর প্রজন্মের যাঁরা, তাঁরা এখনও ভারত থেকে সিন্ধের বিচ্ছেদকে মেনে নেননি। শুধুমাত্র সিন্ধেই নয়, সারা ভারতে হিন্দুরা সিন্ধু নদকে পবিত্র বলে মনে করেন। সিন্ধের অনেক মুসলিমও বিশ্বাস করতেন যে সিন্ধু নদের জল মক্কার আব-এ-জমজমের চেয়ে কম পবিত্র নয়। এটি আডবানিজি-ই বলেছেন'।

 

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফ কথা, আজ সিন্ধের ভূমি হয়তো ভারতের অংশ নয়, কিন্তু সভ্যতার দিক থেকে, সিন্ধ সবসময়ই ভারতের অংশ থাকবে। সীমানা পরিবর্তন হতে পারে। কে বলতে পার, কাল সিন্ধ আবার ভারতে ফিরে আসবে না! আমাদের সিন্ধের মানুষ, যাঁরা সিন্ধু নদকে পবিত্র মনে করেন, তাঁরা সর্বদা আমাদেরই থাকবেন। তারা যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁরা সর্বদা আমাদেরই'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

