Maithili Thakur in Bihar Assembly Election 2025: লোকসঙ্গীত গায়িকা  মৈথিলী ঠাকুর বিজেপিতে যোগ দিলেন, আলিনগর থেকে লড়বেন বিধানসভা ভোটে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত।   

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 16, 2025, 01:27 PM IST
Bihar Assembly Election 2025: বিজেপির হাত ধরে আলিনগরের গোলকধাঁধায় মৈথিলী ঠাকুর!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লোকসঙ্গীত গায়িকা মৈথিলী ঠাকুর রাজনীতিতে নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। মঙ্গলবার পাটনায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আলিনগর আসন থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

পাটনায় যোগদান অনুষ্ঠানে মৈথিলী জানান,'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে আমি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। তাঁদের আদর্শ ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি মিথিলার মেয়ে, আমার আত্মা মিথিলায়। সমাজের সেবা করা এবং বিজেপির ভাবধারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।' তিনি আরও জানান,'রাজনীতিতে আসা মানেই রাজনীতিবিদ হওয়া নয়, আমি একজন শিল্পী হিসেবে সমাজের সেবা করতেই এখানে এসেছি।'

বিহার বিজেপি সভাপতি দিলীপ জয়স্বাল মৈথিলীর এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলেন,'মৈথিলী ঠাকুর বিহার ও মিথিলার গর্ব। তিনি যেভাবে লোকসংগীত ও ভক্তিমূলক গানের মাধ্যমে বিহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করেছেন, তা অনন্য। এমন প্রতিভাবান তরুণীদের এগিয়ে আসা আগামী প্রজন্মের জন্যও অনুপ্রেরণার।”

উল্লেখ্য, আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে মোট ২৪৩টি আসনে ভোট হবে দুই দফায়—৬ ও ১১ নভেম্বর। ফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর। রাজ্যে এন.ডি.এ জোটের মধ্যে বিজেপি ও জে.ডি.ইউ লড়বে ১০১টি আসনে করে, এল.জে.পি (রাম বিলাস) ২৯টি আসনে, রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা ৬টি এবং হাম ৬টি আসনে। অন্যদিকে, তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন ‘ইন্ডিয়া’ জোটে রয়েছে আরজেডি, কংগ্রেস, সিপিআই(এম), সিপিআই(এমএল) এবং মুখেশ সাহানির বিকাশশীল ইনসান পার্টি।

এই রাজনৈতিক সমীকরণের মাঝেই জনপ্রিয় শিল্পী মৈথিলী ঠাকুরের বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিহারের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মত বিশ্লেষকদের।

