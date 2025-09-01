Bihar SIR Row: ৮৯ লক্ষ অভিযোগ উপেক্ষা করা হয়েছে! বিহারে ফের SIR-এর দাবি জানাল কংগ্রেস...
89 Lakh Complaints Ignored: কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভোটার তালিকায় অনিয়ম ও ত্রুটি। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে আসা অভিযোগ গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। কেন এখন চলছে এসআইআর বিতর্ক?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্যর-বিতর্ক (SIR Row) থামছে না। ভোটার তালিকার 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিসন' বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (Special Intensive Revision/ SIR) সময়ে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করার জন্য এর আগে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (ADR)-এর একটি আবেদনের বিরোধিতা করেছিল বিহারের নির্বাচন কমিশন (EC)। তবে, সম্প্রতি কংগ্রেসের দাবি, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ প্রক্রিয়া চলাকালীন তাদের বুথ লেভেল এজেন্ট (BLA) কর্তৃক জমা দেওয়া প্রায় ৮৯ লক্ষ অভিযোগ নির্বাচন কমিশন (EC) উপেক্ষা করেছে!
নির্বাচন কমিশনের উপেক্ষা
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই অভিযোগগুলো ভোটার তালিকায় অনিয়ম ও ত্রুটির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তারা আরও অভিযোগ করেছে, নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে আসা অভিযোগ গ্রহণ করতে রাজি হয়নি এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের অভিযোগই গ্রহণ করা হয়েছে। কংগ্রেস এই পুরো প্রক্রিয়াটি আবার শুরু করার দাবি জানিয়েছে এবং বলেছে, এই ধরনের অনিয়ম কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়।
নির্বাচন কমিশন
যদিও, বিহারের মুখ্য নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় এই সব অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, কংগ্রেসের অভিযোগগুলি সঠিক পদ্ধতিতে জমা দেওয়া হয়নি। তারা আরও জানিয়েছে, ভোটার তালিকা এখনও চূড়ান্ত হয়নি এবং এটি জনগণের যাচাই-বাছাই ও আপত্তির জন্য উন্মুক্ত আছে।
আগের প্রেক্ষিত
এডিআর-ইসি সংঘাত
প্রসঙ্গত, এর আগে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস তথা ADR-এর আবেদন ছিল, নির্বাচন কমিশনকে সেই সমস্ত ব্যক্তির তথ্য প্রকাশ করতে হবে, যাঁদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে, নির্বাচন কমিশন এডিআর-এর এই আবেদনটির বিরোধিতা করে বলেছে যে, তারা এই ধরনের তথ্য প্রকাশ করতে আইনত বাধ্য নয়। নির্বাচন কমিশন জোর দিয়ে বলেছে, SIR প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল ভোটার তালিকা থেকে মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে একটি পরিষ্কার এবং সঠিক ভোটার তালিকা তৈরি করা।
বৈধ বাদ?
অন্য দিকে, বিরোধীরা এই প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে বলেছে, ভোটার তালিকা থেকে মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে একটি পরিষ্কার এবং সঠিক ভোটার তালিকা তৈরি করতে গেলে এর জেরে প্রচুর সংখ্যক বৈধ ভোটারও তালিকা থেকে বাদ হয়ে যেতে পারেন। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট একটি চূড়ান্ত শুনানির তারিখ ঘোষণা করেছে এবং বলেছে, বিষয়টি বিচার বিভাগের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে।
সুপ্রিমে ইসি
বিহারের ভোটার তালিকা থেকে কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বিনা নোটিসে কেটে দেওয়া হবে না-- সুপ্রিম কোর্টকে আশ্বস্ত কের জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নাম বাদ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিস দিয়ে কারণ জানানো, শুনানির সুযোগ দেওয়া এবং যুক্তিসঙ্গত লিখিত নির্দেশ জারি করা বাধ্যতামূলক বলেও জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া চলছে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে একটি নতুন হলফনামা জমা দিয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, কোনো ব্যক্তির নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আগে তাঁকে অবশ্যই নোটিশ দেওয়া হবে এবং তাঁর বক্তব্য শোনার সুযোগ দেওয়া হবে।
ভুলবশতও নয়
শনিবার শীর্ষ আদালতে দাখিল করা একটি নতুন হলফনামায় কমিশন জানায়, নির্বাচনী তালিকার স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা SIR চলাকালীন এই প্রক্রিয়ার জেরে ভুলবশতও যাতে কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ না পড়ে, সেজন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ‘অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস’ (ADR) অভিযোগ করেছে, অন্তত ৬৫ জন যোগ্য ভোটারের নাম বেআইনিভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। গত ৬ অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে জবাব চেয়ে ১৩ অগস্ট শুনানির দিন ধার্য করেছিল।
