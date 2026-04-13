SIR case update in Supreme Court: SIR মামলায় বড় আপডেট: কেন বেছে বেছে পশ্চিমবঙ্গে লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি? বড় প্রশ্ন তুলে দিলেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী

SIR case update in Supreme Court: SIR মামলায় বড় আপডেট: কেন বেছে বেছে পশ্চিমবঙ্গে লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি? বড় প্রশ্ন তুলে দিলেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী
রাজ্যজুড়ে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন—যাদের নাম ট্রাইব্যুনালে পাশ হবে, তারা কি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন? যেহেতু ভোটার তালিকা ইতিমধ্যে 'ফ্রিজ' হয়ে গিয়েছে, তাই নতুন করে নাম অন্তর্ভুক্তির আইনি জটিলতা রয়েছে।
রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: রাজ্যে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক বাকি আর এক সপ্তাহ। ভোটার তালিকা সংশোধন বা ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিপোর্ট’ (SIR) প্রক্রিয়া এক নজিরবিহীন আইনি ও সামাজিক বিতর্কের মুখে এখন।
ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯১ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ার ঘটনা এবং তার প্রেক্ষিতে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি এখন দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। বিশেষ করে, বৈধ পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও কেন ভোটারদের নাম বাদ গেল এবং ‘ম্যাপড ভোটার’ ইস্যু নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এখন উত্তাল।
মামলার প্রেক্ষাপট ও পাসপোর্টের গুরুত্ব
সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় আবেদনকারীরা চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছেন। অভিযোগ উঠেছে, এমন অনেক নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যাদের বৈধ ভারতীয় পাসপোর্ট রয়েছে।
আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবীরা সওয়াল করেন যে, পাসপোর্ট বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। তা সত্ত্বেও কেন সেইসব ভোটারদের নাম ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’ বা যৌক্তিক অসংগতির তালিকায় ফেলা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
ট্রাইব্যুনালের বিচারক বিচারপতি শিবজ্ঞানম স্বয়ং একটি বড় পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে নাম বাদ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ দর্শানো হয়নি।
এক নজরে মামলার মূল তথ্য:
বাদ পড়া নাম: প্রায় ৯১ লক্ষ।
ট্রাইব্যুনালে আবেদন: ৩৪ লক্ষ।
আদালতের অবস্থান: ট্রাইব্যুনালই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবে, সুপ্রিম কোর্ট এখনই হস্তক্ষেপ করছে না।
পরবর্তী শুনানি: আগামী সোমবার (ভোট দেওয়ার অধিকার বিষয়ে)।
প্রধান ইস্যু: পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও নাম বাদ ও কারণ দর্শানোয় অস্বচ্ছতা।
এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া ও ৯১ লক্ষ নাম বাদ
পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংস্কারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত এসআইআর প্রক্রিয়ার শেষে দেখা গিয়েছে প্রায় ৯১ লক্ষ নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটার তালিকা ইতোমধ্যেই ‘ফ্রিজ’ বা চূড়ান্ত করে দেওয়া হয়েছে।
এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেন:
'যে দেশে জন্ম, সেখানে ভোটাধিকার শুধুমাত্র একটি সাংবিধানিক অধিকার নয়, মানুষের গভীর আবেগের বিষয়ও।'
আদালত আরও প্রশ্ন তোলে যে, ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’ বা যৌক্তিক অসংগতির এই বিশেষ শ্রেণিটি কেন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হচ্ছে।
ট্রাইব্যুনালের ভূমিকা ও সুপ্রিম কোর্টের অবস্থান
ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নামগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই প্রায় ৩৪ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় আপিল ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে বিলম্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে:
হস্তক্ষেপ নয়: সুপ্রিম কোর্ট এই মুহূর্তে সরাসরি ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। নাম বাদ গেলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনালেই আবেদন করতে হবে।
সময়সীমা বেঁধে দেওয়া অসম্ভব: বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ট্রাইব্যুনালের শুনানি শুরু হলেও কাজ শেষ করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা (Deadline) বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়।
প্রতিদিন হাজার হাজার নথি যাচাই করার ক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্ভুল হবে এমন আশা করা কঠিন, তবে একটি শক্তিশালী আপিল কাঠামো থাকা জরুরি।
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছেন যে, আজ সকাল থেকেই ট্রাইব্যুনালে জুডিসিয়াল অফিসারদের অধীনে মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। সিজেআই বলেন, 'ট্রাইব্যুনালকে এভাবে ব্ল্যাকমেইল করা যায় না, সিদ্ধান্ত ট্রাইব্যুনালই নেবে।'
নির্বাচন কমিশনের অবস্থান ও আইনি জটিলতা
২০০২ সালের ভোটার তালিকাভুক্তদের নতুন করে নথি দিতে হবে না-- কমিশনের এই আগের অবস্থান থেকে সরে আসা নিয়ে আদালতে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আবেদনকারীদের অভিযোগ, কমিশন তার পুরনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে না। অন্যদিকে, বিচারপতির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সরকারি প্রক্রিয়ায় কিছুটা ভুলত্রুটি স্বাভাবিক, তবে তা সংশোধনের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।
২০২৬ নির্বাচনে ভোটাধিকারের ভবিষ্যৎ
রাজ্যজুড়ে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন—যাদের নাম ট্রাইব্যুনালে পাশ হবে, তারা কি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন? যেহেতু ভোটার তালিকা ইতিমধ্যে ‘ফ্রিজ’ হয়ে গিয়েছে, তাই নতুন করে নাম অন্তর্ভুক্তির আইনি জটিলতা রয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী সোমবার এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ট্রাইব্যুনালে ক্লিনচিট পাওয়া ভোটাররা আসন্ন নির্বাচনে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন কি না, তা ওইদিন স্পষ্ট হবে।
ভোটার তালিকা সংক্রান্ত এই লড়াই এখন শুধুমাত্র আইনি মারপ্যাঁচে সীমাবদ্ধ নেই, এটি কয়েক লক্ষ মানুষের অস্তিত্বের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। পাসপোর্ট বা অন্যান্য বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও নাম বাদ পড়ার ঘটনা প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ওপর বড় প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে দিয়েছে। ট্রাইব্যুনালের শুনানি প্রক্রিয়ার গতি এবং সুপ্রিম কোর্টের আগামী সোমবারের রায়ের দিকেই এখন তাকিয়ে আছে গোটা রাজ্য।
