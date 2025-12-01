SIR Deadline BIG UPDATE: SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট! নির্বাচন কমিশন একেবারে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিল, এনুমারেশন ফর্ম জমা দিতেই হবে...

SIR Deadline BIG UPDATE: SIR নিয়ে বিগ বিগ আপডেট! নির্বাচন কমিশন একেবারে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিল, এনুমারেশন ফর্ম জমা দিতেই হবে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্বাচন কমিশন (EC) এসআইআর (SIR) ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে দিল। সময়সীমা বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করল তারা। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR)-এর ভোটারদের শুমারির (enumeration) ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সীমা ৪ ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করেছে। ১২টি রাজ্যে এটি ঘটল।
সময়সীমা বৃদ্ধি
নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে ৯টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চলছে এই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR)। ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সীমা ৪ ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হল।
চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ
এর ফলে, সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখটিও পিছিয়ে গিয়েছে। এটি এখন ৭ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে আগামী বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে।
সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ কিছুদিন আগে জানিয়েছিল, যদি আবেদনকারীরা উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারেন, তবে, আদালত নির্বাচন কমিশনকে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা বাড়ানোর নির্দেশ দিতে পারে। আর এই সময়সীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটি এমন এক সময়ে এল, যখন বুথ লেভেল অফিসারদের (BLOs) উপর কাজের চরম চাপ নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। এবং কিছু BLO-র মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে। অন্তত ৫টি আত্মহত্যার ঘটনার কথা ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে। সংখ্যাটা ঊর্ধ্বমুখী।
নতুন সময়সূচি
ভোটাররা এখন ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফর্ম পূরণ করে বুথ লেভেল অফিসারদের (BLOs) কাছে জমা দিতে পারবেন।
খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ১৬ ডিসেম্বর।
খসড়া প্রকাশের পর, ভোটাররা ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত এক মাস সময় পাবেন দাবি ও আপত্তি জানানোর জন্য।
চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
কী এই SIR?
SIR হল একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যেখানে প্রত্যেক ভোটারকে ভোটার তালিকায় নাম রাখতে একটি ফর্ম ভরতে হচ্ছে এবং সঙ্গে প্রয়োজনে কিছু আনুষঙ্গিক নথি জমা দিতে হচ্ছে।
কিছু রাজ্যে (যেমন কেরালায় স্থানীয় নির্বাচন চলছে) এই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করা হয়েছিল, আবার কেউ কেউ গোটা প্রক্রিয়াটিকেই অসাংবিধানিক বলে চ্যালেঞ্জ করেছেন
সোজা সহজ কথায়, ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য SIR ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সীমা ৭ দিন বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর করা হয়েছে।
