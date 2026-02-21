SIR Final List: বেরল চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট! বাদ পড়ল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নাম! গুজরাত, রাজস্থান, গোয়া, ছত্তীসগঢ় এবং...

SIR Final List: বেরল চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট! বাদ পড়ল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নাম! গুজরাত, রাজস্থান, গোয়া, ছত্তীসগঢ় এবং...
SIR Final List: বাংলায় কবে বেরোবে চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট? আপাতত, ২৮ ফেব্রুয়ারি বেরোচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে। তবে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তা ধাপে-ধাপে বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। কী ছবি সেই সব রাজ্যে?
রাজীব চক্রবর্তী: বাংলায় কবে বেরোবে চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট (SIR Final List)? আপাতত, ২৮ ফেব্রুয়ারি বেরোচ্ছে না। তবে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তা বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। গতকাল ২০ ফেব্রুয়ারিতে লিস্ট বেরিয়েছে গুজরাতে। গতকালই জানা ছিল, আজ, ২১ ফেব্রুয়ারি বেরোবে কেরল, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, রাজস্থান এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। কথামতোই চূড়ান্ত লিস্ট বেরিয়েছে গুজরাত (Gujarat), গোয়া (Goa), Rajasthan (রাজস্থান) Chhattisgarh (ছত্তীসগঢ়)। কেমন ছবি সেখানে? কত নাম বাদ পড়ল?
মোদীর রাজ্যে
মোদীর রাজ্যে ১৩.৪০ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। সংখ্যার নিরিখে ৬৮ লক্ষ ১২ হাজার ৭১১। এক ধাক্কায় ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ায় স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর আগে গুজরাতে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪৩৬। সংশোধন-পর্ব শেষ হওয়ার পরে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ৩০ হাজার ৭২৫-এ। অর্থাৎ, কয়েক মাসের ব্যবধানে ভোটার তালিকায় লক্ষাধিক নয়, প্রায় ৭০ লক্ষ নাম কমেছে। অন্য দিকে, লাক্ষাদ্বীপে ভোটার কমার হার ০.৩৬ শতাংশ, পুদুচেরিতে ৭.৫৭ শতাংশ।
গোয়া
এসআইআর শুরুর আগে গোয়ায় মোট ভোটার ছিল ১১,৮৫,০৩৪ জন। খসড়া তালিকায় নাম এসেছিল ১০,৮৪,৯৯২ জনের। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে— ১০,৫৭,৫৬৬। নাম বাদ গিয়েছে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৬৮ জনের। শতাংশের বিচারে তা ১০.৭৫%।
রাজস্থান
রাজস্থানে এসআইআর শুরুর আগে মোট ভোটার ছিল-- ৫,৪৬,৫৬,২১৫ জন। খসড়া তালিকায় নাম এসেছিল-- ৫,০৪,৭১,৩২৪ জনের। নতুন সংযুক্ত ভোটারের সংখ্যা ১২,৯১,৩৬৫। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে-- ৫,১৫,১৯,৯২৯ জনের। নাম বাদ-- ৩১,৩৬,২৮৬
শতাংশের বিচারে যা ৫.৭৩%।
ছত্তীসগঢ়
ছত্তীসগঢ়ে খসড়া তালিকায় নাম ছিল-- ১৮,৪৯,৫৯,২০ জনের। চূড়ান্ত তালিকায় নাম রইল-- ১৮,৭৩,০৯,১৪ জনের। খসড়া তালিকায় সংযুক্ত-- ৩,৪৩,৮০১ জন। খসড়া তালিকা থেকে বাদ-- ১,০৮,৮০৭ জনের নাম। খসড়া তালিকার পর আদতে সংযুক্তি হল ২,৩৪,৯৯৪ জনের নাম।
আন্দামান-নিকোবর
আন্দামান-নিকোবরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যা ৬৯,২৮৩। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম উঠল ২,৫৮,০৪০ ভোটারের। সংযুক্ত হয়েছে ১৬,৯১৯ জন ভোটারের নাম।
