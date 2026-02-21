English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • SIR Final List: বেরল চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট! বাদ পড়ল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নাম! গুজরাত, রাজস্থান, গোয়া, ছত্তীসগঢ় এবং...

SIR Final List: বেরল চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট! বাদ পড়ল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নাম! গুজরাত, রাজস্থান, গোয়া, ছত্তীসগঢ় এবং...

SIR Final List: বাংলায় কবে বেরোবে চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট? আপাতত, ২৮ ফেব্রুয়ারি বেরোচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে। তবে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তা ধাপে-ধাপে বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। কী ছবি সেই সব রাজ্যে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 21, 2026, 06:26 PM IST
SIR Final List: বেরল চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট! বাদ পড়ল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নাম! গুজরাত, রাজস্থান, গোয়া, ছত্তীসগঢ় এবং...

রাজীব চক্রবর্তী: বাংলায় কবে বেরোবে চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট (SIR Final List)? আপাতত, ২৮ ফেব্রুয়ারি বেরোচ্ছে না। তবে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তা বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। গতকাল ২০ ফেব্রুয়ারিতে লিস্ট বেরিয়েছে গুজরাতে। গতকালই জানা ছিল, আজ, ২১ ফেব্রুয়ারি বেরোবে কেরল, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, রাজস্থান এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। কথামতোই চূড়ান্ত লিস্ট বেরিয়েছে গুজরাত (Gujarat), গোয়া (Goa), Rajasthan (রাজস্থান) Chhattisgarh (ছত্তীসগঢ়)। কেমন ছবি সেখানে? কত নাম বাদ পড়ল?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Bangladesh: রক্তে ভিজল পদ্মাপারের মাটি! ঢাকায় পুলিসের গুলিতে মর্মান্তিক মৃত্যু ৫ ছাত্রের, আহত বহু, উত্তাল বাংলার...

মোদীর রাজ্যে

মোদীর রাজ্যে ১৩.৪০ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। সংখ্যার নিরিখে ৬৮ লক্ষ ১২ হাজার ৭১১। এক ধাক্কায় ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ায় স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর আগে গুজরাতে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪৩৬। সংশোধন-পর্ব শেষ হওয়ার পরে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ৩০ হাজার ৭২৫-এ। অর্থাৎ, কয়েক মাসের ব্যবধানে ভোটার তালিকায় লক্ষাধিক নয়, প্রায় ৭০ লক্ষ নাম কমেছে। অন্য দিকে, লাক্ষাদ্বীপে ভোটার কমার হার ০.৩৬ শতাংশ, পুদুচেরিতে ৭.৫৭ শতাংশ।

গোয়া

এসআইআর শুরুর আগে গোয়ায় মোট ভোটার ছিল ১১,৮৫,০৩৪ জন। খসড়া তালিকায় নাম এসেছিল ১০,৮৪,৯৯২ জনের। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে— ১০,৫৭,৫৬৬। নাম বাদ গিয়েছে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৬৮ জনের। শতাংশের বিচারে তা ১০.৭৫%। 

রাজস্থান

রাজস্থানে এসআইআর শুরুর আগে মোট ভোটার ছিল-- ৫,৪৬,৫৬,২১৫ জন। খসড়া তালিকায় নাম এসেছিল-- ৫,০৪,৭১,৩২৪ জনের। নতুন সংযুক্ত ভোটারের সংখ্যা ১২,৯১,৩৬৫। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে--  ৫,১৫,১৯,৯২৯ জনের। নাম বাদ-- ৩১,৩৬,২৮৬
শতাংশের বিচারে যা ৫.৭৩%।

আরও পড়ুন: H-1B Visa: মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা হল না! H-1B ভিসা না মেলায় ৮ বছর টেক্সাস থেকে ফেরা হয়নি দেশে, ‘স্ট্রেসে’ মারাই গেলেন যুবক 'শশী'...

ছত্তীসগঢ়

ছত্তীসগঢ়ে খসড়া তালিকায় নাম ছিল-- ১৮,৪৯,৫৯,২০ জনের। চূড়ান্ত তালিকায় নাম রইল-- ১৮,৭৩,০৯,১৪ জনের। খসড়া তালিকায় সংযুক্ত-- ৩,৪৩,৮০১ জন। খসড়া তালিকা থেকে বাদ-- ১,০৮,৮০৭ জনের নাম। খসড়া তালিকার পর আদতে সংযুক্তি হল ২,৩৪,৯৯৪ জনের নাম।

আন্দামান-নিকোবর

আন্দামান-নিকোবরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যা ৬৯,২৮৩। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম উঠল ২,৫৮,০৪০ ভোটারের। সংযুক্ত হয়েছে ১৬,৯১৯ জন ভোটারের নাম।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Final Voter List Released In GujaratPolitical Parties Clash Over SIRRajasthan final SIR list2.5 lakh names deletednew voters addedChhattisgarh's final voter roll releasedAndaman and Nicobar
পরবর্তী
খবর

Son Killed Mother: 'তেতো আমার দু'চোখের বিষ...', মা পাতে উচ্ছের চচ্চড়ি দেওয়ায় লাথি মেরে মেরে খুনই করে দিল ছেলে!
.

পরবর্তী খবর

Pratik Ur Rahaman: WATCH VDO: 'আমার রাজনৈতিক আত্মহত্যার জন্য আলিমুদ্দিনের বাবুরাই দায়ী...