Zee News Bengali
SIR in Assam: অসমে সবচেয়ে বেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থাকা সত্ত্বেও কেন সেখানে SIR হবে না? সুপ্রিম কোর্ট বলল...

Supreme Court on SIR in Assam: বাংলার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এসআইআর-এ নথিভুক্তি নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় নতুন নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মামলার নথি খতিয়ে দেখে কেন্দ্র, জাতীয় নির্বাচন কমিশন, রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের অবস্থান জানাতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 9, 2025, 02:28 PM IST
রাজীব চক্রবর্তী: ফের সামনে এল অসম এসআইআর মামলা (SIR in Assam Plea)। প্রশ্ন ছিলই যে, অসমে সবচেয়ে বেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থাকার পরেও কেন সেখানে এনুমারেশন ফর্ম নেওয়া হবে না (Enumeration Form)? কেন সারা দেশে এসআইআর (SIR) করা হবে বলে নির্দেশিকা দেওয়ার পরেও অসমকে (Assam) শুধুমাত্র বাদ দেওয়া হচ্ছে? নির্বাচন কমিশনের (EC) তরফে এ নিয়ে সরকারি ভাবে এখনও কিছু বলা হয়নি। তবে, এই সংক্রান্ত মামলা শুনতে রাজি হল সর্বোচ্চ আদালত (Supreme Court)। আগামী মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি। এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে ১৭ ডিসেম্বর। তখন সব পক্ষের বক্তব্য নথিভুক্ত করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 

প্রসঙ্গ সংখ্যালঘু

প্রসঙ্গত, আরও একটি জরুরি বিষয় নিয়ে আজ আলোচনা হয়েছে। অসম সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি বাসুদেব রাও মামলারও শুনানির প্রসঙ্গও ওঠে। আদালতে আবেদনকারীদের পক্ষে হাজির ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট করুণা নন্দী। তিনি জানান, সিএএ-র অধীনে প্রতিবেশী দেশগুলিতে নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দীর্ঘদিন ধরেই নাগরিকত্বের অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে এসআইআর বা বিশেষ নির্বাচনী সংশোধনী নথিভুক্তি পুরো প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন নন্দী।

নীতিগত সিদ্ধান্ত

শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, আবেদনকারী যে প্রশ্নগুলি তুলছেন, তা মূলত নীতিগত সিদ্ধান্তের আওতায় পড়ে। ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও সরকারের নীতিনির্ধারিত ক্ষেত্রেই পড়ে। করুণা নন্দী এর উত্তরে আদালতকে জানান, সিএএ-তে আবেদনের সময়সীমা ১২ বছর থেকে কমিয়ে ৫ বছর করা হয়েছে। এই সংশোধন কার্যকর হলেও আবেদনকারীরা তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি আরও বলেন, নাগরিকত্বের আবেদন করার তারিখ থেকেই আবেদনকারীর অধিকার কার্যকর হওয়া উচিত। কিন্তু এসআইআর সেই অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারে।

প্রথমে নাগরিকত্ব, পরে ভোট

জবাবে প্রধান বিচারপতি জানান, আবেদনকারীদের এখনও নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। সংশোধিত আইনের আওতায় তাঁদের যোগ্যতা পরীক্ষা করতেই হবে। আবেদনকারী সংখ্যালঘু কি না, আইনের কোন ধারায় পড়েন-- এ সবই আইনগত প্রশ্ন। এটা নির্ধারণ না-হওয়া পর্যন্ত ভোটার তালিকার প্রশ্ন ওঠে না। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীও জানান, প্রথম ধাপ হল নাগরিকত্বের আবেদন। তার পরে আসে নির্বাচনী তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির অধিকার। করুণা নন্দী যুক্তি দেন, বাসুদেব দেও মামলার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যাঁরা ন্যাচারালাইজেশনের (naturalisation) জন্য আবেদন করেছেন এবং যাঁরা নাগরিকত্বের অপেক্ষায় আছেন-- দু'পক্ষের ক্ষেত্রেই সময়সীমা একই হওয়া উচিত। তাই তাঁরা একটাই টাইমলাইন চেয়েছেন। প্রধান বিচারপতি জানান, আদালত কেবলমাত্র অধিকার নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে কিছুটা সহজ করতে পারে। নীতিগত সিদ্ধান্ত আদালতের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে না।

পরবর্তী শুনানি

শেষে নন্দী বলেন, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই যদি কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন, তা হলে আবেদনকারীদের সুবিধা হবে। সেই কথা নথিভুক্ত করেই পরবর্তী শুনানির তারিখ ঠিক করে দেয় আদালত।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

