SIR in Bengal Big Update: বিগ ব্রেকিং! বয়স প্রমাণে অ্যাডমিটের সঙ্গেই দিতে হবে মাধ্যমিকের... ফাইনাল ভোটার লিস্টের ৩ দিন আগে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের...

Supreme Court order on Bengal SIR Case: আইনজীবী নাইডু বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির যুক্তি খণ্ডন করে বলেন,  আধারের মতোই স্ট‍্যান্ড অ‍্যালোন নথি হিসেবে মাধ‍্যমিকের অ‍্যাডমিট কার্ড ব‍্যবহার করা যেতে পারে না। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 25, 2026, 12:39 PM IST
নিজস্ব ছবি

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: SIR মামলায় বড় আপডেট। পশ্চিমবঙ্গের SIR নিয়ে ফের বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন। যদিও তারপরেও চলবে ভোটার তালিকায় সংশোধন প্রক্রিয়া কাজ। তবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার ৩ দিন আগে শুনানি ও ভোটার তালিকায় নাম তুলতে প্রামাণ্য নথি হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বড় নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। 

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, মাধ‍্যমিকের পাস সার্টিফিকেটের সঙ্গে মাধ‍্যমিকের অ‍্যাডমিট কার্ড জমা দেওয়া যেতে পারে বয়সের এবং অভিভাবকত্বের প্রমাণপত্র হিসেবে। ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে, অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোটাররা যে সব নথি ERO এবং AER-দের কাছে জমা করেছেন এবং যা এখনও সিস্টেমে আপলোড করা হয়নি, সেই সব নথি তাঁরা বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার মধ্যে জুডিশিয়াল অফিসারদের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ। হস্তান্তর করবেন ERO এবং AERO-রা।

এদিন সর্বোচ্চ আদালতে কমিশনের তরফে মেনশন করা হয় বাংলার এসআইআর মামলার। কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু মাধ‍্যমিকের অ‍্যাডমিট কার্ড নিরপেক্ষ নথি হিসেবে গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, মাধ‍্যমিকের অ‍্যাডমিট কার্ড গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। কারণ মাধ‍্যমিক পাস সার্টিফিকেটে জন্মের তারিখ এবং বাবার নাম থাকে না। মাধ‍্যমিকের অ‍্যাডমিট কার্ডে কী আছে তার সম্পর্কে বাংলার বিচারকরা অবগত। তাই সেই নথির কথা বলা হয়েছে। 

আইনজীবী নাইডু সেই যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, কিন্তু আধারের মতোই স্ট‍্যান্ড অ‍্যালোন নথি হিসেবে মাধ‍্যমিকের অ‍্যাডমিট কার্ড ব‍্যবহার করা যেতে পারে না। বিচারপতি জয়মাল‍্য বাগচি তখন বলেন,  আমরা মাধ‍্যমিক পাস সার্টিফিকেটের কথা উল্লেখ করিনি, কারণ সেটা বাকি নথির মধ‍্যে রয়েছে। মাধ‍্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড সেটাকে সাপ্লিমেন্ট করবে। 

আইনজীবী নাইডু এরপর সওয়াল করেন, সাপ্লিমেন্ট করবে, কিন্তু প্রতিস্থাপন করবে না। আইনজীবী গোপাল সুব্রমণিয়ম বলেন, মাধ‍্যমিকের অ‍্যাডমিট কার্ড তাঁদের কাছেও থাকে যাঁরা মাধ‍্যমিকে বসেছেন কিন্তু পাস করেননি। বিচারপতি বাগচি তখন বলেন, সেটা কাট অফকে মিট করে না। শেষে সব পক্ষের বক্তব‍্য শুনে রায়ে কিছুটা পরিমার্জন করে সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়, মাধ‍্যমিকের পাস সার্টিফিকেটের সঙ্গে মাধ‍্যমিকের অ‍্যাডমিট কার্ড জমা দেওয়া যেতে পারে বয়সের এবং অভিভাবকত্বের প্রমাণপত্র হিসেবে। 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

SIR in BengalSupreme CourtMadhymaik Pass certificateMadhyamik Admit CardSIR hearingElection Commission
