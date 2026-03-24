SIR in Bengal Case in Supreme Court: SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বড় আপডেট: বাংলাতেই কেন এত সমস্যা? অন্য কোনও রাজ্যে এসআইআর নিয়ে এমন সমস্যা দেখা যায়নি-- বিরক্ত বিচারপতি

SIR in Bengal Case in Supreme Court: SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বড় আপডেট: বাংলাতেই কেন এত সমস্যা? অন্য কোনও রাজ্যে এসআইআর নিয়ে এমন সমস্যা দেখা যায়নি-- বিরক্ত বিচারপতি
SIR in Supreme Court:
অর্ণবাংশু নিয়োগী: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধন এবং বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে আইনি লড়াই এখন তুঙ্গে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার দীর্ঘ শুনানি চলে। ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়া, তথ্য যাচাইয়ে বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ এবং মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা নিয়ে আদালত ও আইনজীবীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়।
প্রেক্ষাপট: ভোটার বাদের পরিসংখ্যান ও এসআইআর
পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯। তবে খসড়া ও প্রথম দফার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায়, রাজ্যজুড়ে প্রায় ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জন ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। আদালতের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা এই 'বিবেচনাধীন' ভোটারদের নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু করেন।
সোমবার মধ্য়রাতে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট
সোমবার গভীর রাতে নির্বাচন কমিশন প্রায় ২৯ লক্ষ তথ্য নিষ্পত্তির একটি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মধ্যরাতের তালিকা প্রকাশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর দাবি, 'তালিকা বার করতে এত ভয় কেন? বিচারকরা কাজ শেষ করার ছয় দিন পর কেন মধ্যরাতে তালিকা প্রকাশ করা হল?'
মঙ্গলবার শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মন্তব্য করেন যে, বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা চরম চাপের মধ্যে রাতদিন কাজ করছেন। তিনি বলেন, 'এটি একে অপরকে দোষারোপের সময় নয়।' প্রধান বিচারপতিও জানান যে, ২ লক্ষেরও বেশি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য বিচারকরা একদিনও ছুটি নেননি। আদালত স্পষ্ট করে যে, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে, তবে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় কোনও আপস করা হবে না।
লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি বনাম জনসংখ্যা বৃদ্ধি
রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন যে, নির্বাচন কমিশন দুই বছরের কাজ মাত্র দুই-তিন মাসে শেষ করার চেষ্টা করছে, যার ফলে এই বিপত্তি। তিনি অভিযোগ করেন, অন্য রাজ্যে নাম বাদ পড়লেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' বা যৌক্তিক অসঙ্গতি রয়েছে। এর উত্তরে প্রধান বিচারপতি জানান, এসআইআর-এ শুধু নাম বাদ যায়নি, অনেক ক্ষেত্রে ভোটার সংখ্যা বেড়েছেও। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি দেন যে, ২০০২ সালের পর জনসংখ্যা ২০ শতাংশ বেড়েছে, তাই ভোটার বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক।
কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু জানান, তারা প্রতিদিন অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করতে প্রস্তুত এবং ইতিপূর্বেই কলকাতা হাইকোর্টকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
মনোনয়ন ও 'ফ্রিজ ডেট' নিয়ে অনিশ্চয়তা
আগামী ৬ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের মনোনয়নের শেষ দিন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এত অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি ও যাচাইকরণ সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী আদালতে আবেদন জানান যেন ভোটার তালিকায় নাম তোলার শেষ তারিখ বা 'ফ্রিজ ডেট' কিছুটা বাড়ানো হয়। বর্তমানে নিয়ম অনুযায়ী, মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত নাম তোলা যায়। সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদনটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছে।
আদালতের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণ
শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে:
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাচাই: যে সব আসনে আগে ভোটগ্রহণ হবে (প্রথম দফা), সেগুলোর তথ্য যাচাইয়ের কাজ ৬ এপ্রিলের আগে শেষ করতে কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
লজিস্টিক সহায়তা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কমিশনকে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের সমস্ত প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা প্রদানের নির্দেশ বহাল রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিসিয়াল অ্যাকাডেমি'-র সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
স্বচ্ছতা: প্রকাশিত তালিকার সফট কপি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা।
প্রার্থীদের তথ্য: রাজনৈতিক দলগুলো চাইলে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে প্রার্থীদের তথ্য দ্রুত নিষ্পত্তির আবেদন জানাতে পারেন।
পশ্চিমবঙ্গের এই ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিবাদ কেবল আইনি নয়, বরং রাজনৈতিকভাবেও অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যে এসআইআর নিয়ে এমন সমস্যা দেখা যায়নি। বিচার বিভাগ এখন সক্রিয়ভাবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে যাতে কোনও প্রকৃত ভোটার তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১ এপ্রিল নির্ধারিত হয়েছে, যেখানে মনোনয়ন ও তালিকা ফ্রিজ করার সময়সীমা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে।
