SIR Technical Glitches: SIR নিয়ে ভয়ংকর উদ্বেগ! ওয়েবসাইটে ত্রুটি, নথিপত্রে ভুল, সিস্টেমে যেন ভূত...'এররে'র আশঙ্কায় কার্যত কাতর...

SIR Technical Glitches: এসআইআর নিয়ে নানা জায়গায় নানা সমস্যা। কোথাও লিংক মিলছে না, কোথাও তথ্য়ে ভ্রান্তি, কোথাও লোকজন নিজেদের নামই খুঁজে পাচ্ছেন না। নানাবিধ সংকটের মধ্যে বিরোধীদের তোলা আপত্তিকে তুলোধোনা করল সুপ্রিম কোর্ট।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 13, 2025, 08:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসআইআর (SIR) নিয়ে নানা জায়গায় নানা সমস্যার খবর আসছে। কোথাও লিংক মিলছে না, কোথাও তথ্য়ে ভ্রান্তি, কোথাও লোকজন তাঁদের নামই খুঁজে পাচ্ছেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ সংকট আর সমস্যায় জর্জরিত চেন্নাইয়ের এসআইআর। এর মধ্যে আবার বিরোধীদের তোলা আপত্তিকে তুলোধোনা করল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)।

আরও পড়ুন: Supreme Court on SIR: দেশজোড়া বিতর্কের মাঝেই সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার করে বলে দিল, বন্ধ করুন SIR নিয়ে আপনাদের এইসব...

সমস্যার সম্মুখীন

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য অনলাইনে আবেদন জমা দিতে গিয়ে চেন্নাইয়ের ভোটারেরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। নানা আপত্তিও তুলছেন তাঁরা। 

ওয়েবসাইটে ত্রুটি, নথিপত্রে অমিল

অনেকেই ওয়েবসাইটের ত্রুটির অভিযোগ করছেন। অনেক ভোটার অভিযোগ করেছেন যে, ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য ফর্ম-৮ পূরণের সময় অ্যাড্রেস চেঞ্জ (Address Change) বিভাগে তাদের নিজ নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের নামই খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। একজন ভোটার আবার জানান যে, ভিড়ুগামবাক্কাম বিধানসভা কেন্দ্রের (Virugambakkam constituency) নামটি 'select existing constituency' (বর্তমান কেন্দ্র নির্বাচন করুন) অংশে নেই! ফলে, তিনি নতুন এলাকায় নাম নথিভুক্ত করতে পারছেন না। ফলত, তিনি হয়তো আর ভোট দিতে পারবেন না! আশঙ্কায় রয়েছেন তিনি।

ফর্ম সাবমিটে সমস্যা 

আরেক ভোটার কে সেকর জানান যে, তিনি অনলাইনে ফর্ম পূরণ করার চেষ্টা করার সময় কয়েকবার প্রিভিউ খুলতেই পারেননি। তারপর যখন অবশেষে সেটা খুলেছিল, ওয়েবসাইটটি একটি 'এরর' (error) বার্তা দেখায়। ফলে, পূরণ করা ফর্ম জমা দেওয়া যায়নি, কেননা সিস্টেম তা তাঁকে করতে দেয়নি।

নথিপত্রের অমিল 

কিছু আবেদনকারীর ঠিকানা পরিবর্তনের আবেদন বাতিল করা হয়েছে। টি নগর-এর বাসিন্দা কে সুরেশ কুমার, যিনি অনলাইনে ফর্ম-৮ ব্যবহার করে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁর ভোটার আইডি এবং আধার কার্ডের তথ্যে অমিল থাকায় আবেদন বাতিল হয়ে যায়। তাঁর আধার কার্ডে নাম ঠিক থাকলেও ভোটার আইডিতে নাম স্পেস ছাড়া একটি শব্দ হিসেবে লেখা ছিল। কমিশন এই সামান্য অমিলের কারণ দেখিয়ে তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেয়।

আরও পড়ুন: Baba Vanga Nov-Dec Predicts: পৃথিবীতে যা-ই ঘটে যাক, এঁদের কোটিপতি হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না! কোন কোন মহাভাগ্যবান রাশিদের নিয়ে এমন অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার?

অস্পষ্টতা 

তবে, ইসিআই (ECI) এই বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি। তারা স্পষ্ট করেনি যে, তারা কীভাবে এসআইআর ফর্মগুলি যাচাই করবে, অথবা নাম বা ঠিকানার সামান্য বানান বা স্পেসের ভুলগুলিকে কীভাবে মোকাবিলা করবে।

ভোটারদের উদ্বেগ

এসআইআর নিয়ে ভোটারদের উদ্বেগ বাড়ছে, কারণ এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় ৯ ডিসেম্বরে বেরোবে চূড়ান্ত তালিকা। তার পরে আপত্তি জানানোর জন্য এক মাস সময় মিলবে। এই সময়সীমার মধ্যেই তাঁদের নাম নথিভুক্ত করাতে হবে। এই বিষয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তা অর্চনা পট্টনায়কের মন্তব্য জানতে চাওয়া হলেও তাঁকে ধরা যায়নি।

প্রসঙ্গ সুপ্রিম

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর, নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নেতিবাচক ছবি তুলে ধরার জন্য বিরোধী দল, নেতা ও এনজিওদের সমালোচনা করেছে। বিরোধী পক্ষ অভিযোগ করেছে, প্রক্রিয়াটির আড়ালে নাগরিকত্ব যাচাই চলছে। এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ নাগরিক তথা ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার হারাতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ: প্রধান বিচারপতি-পদাধিকারী বিচারপতি সূর্য কান্ত ডিএমকে এবং পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনারা এমনভাবে বিষয়টা দেখাতে চাইছেন, যেন দেশে এই প্রথম ভোটার তালিকা সংশোধন হচ্ছে! আমরাও বাস্তব পরিস্থিতি জানি। একটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ এই প্রক্রিয়া চালাচ্ছে... কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে সেগুলি চিহ্নিত করে সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু আপনারা এমনভাবে বলছেন এতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেন বিপন্ন হয়ে পড়েছে!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

