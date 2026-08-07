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SIR নিয়ে বড় আপডেট, খোদ বিচারপতির নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন! মামলা গড়াল সুপ্রিম কোর্টে

SIR West Bengal:  কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 07, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:10 PM IST
SIR নিয়ে বড় আপডেট, খোদ বিচারপতির নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন! মামলা গড়াল সুপ্রিম কোর্টে
Image Credit: SIR নিয়ে বড় আপডেট

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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