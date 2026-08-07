/SIR নিয়ে বড় আপডেট, খোদ বিচারপতির নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন! মামলা গড়াল সুপ্রিম কোর্টে

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: SIR নিয়ে বড় আপডেট। পশ্চিমবঙ্গে বাদ পড়া ও বিবেচনাধীন ভোটারদের আবেদন শুনানি জন্য যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে, সেই ট্রাইব্য়ুনালের চেয়ারম্যান, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতি নিরাপত্তার দাবিতে মামলা সুপ্রিম কোর্টে! কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত।
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি. মোহনা বেঞ্চে নির্দেশ, 'এই মামলাটি পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR)-এর আপিল ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব পালনরত এক প্রাক্তন হাইকোর্ট বিচারপতির পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত। আমাদের বিবেচনায়, আবেদনকারী কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে যেতে পারেন। আমরা তাঁকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করছি'।
ছাব্বিশে বিধানসভার মুখে ভোটের মুখে SIR। বাংলার ভোটার তালিকা থেকে বাদ প্রায় ৩২ লক্ষ মানুষের নাম। বিবেচনাধীন আরও ৬০ লক্ষ। আবেদনের দ্রুত নিষ্মত্তির জন্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে নির্বাচন কমিশন। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী।
মামলাকারীর দাবি, সরকারি দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত কারণে হুমকির মুখে পড়েছেন অবসরপ্রাপ্ত ওই বিচারপতি ও তাঁর পরিবার। অভিযোগ, SIR ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে যুক্ত বিচারবিভাগীয় ও আধা-বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব পালনে প্রভাব বিস্তার করতেই এই হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
আবেদনে উল্লেখ, ২০২৬ সালের ২২ এপ্রিল ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার পথে একটি পথ দুর্ঘটনার মুখে পড়েন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী। পুলিশের মত ছিল, ঘটনাটি পরিকল্পিত হতে পারে। কয়েক দিন পর, ৩০ এপ্রিল, স্পিড পোস্টের মাধ্যমে তাঁর রাজারহাটের বাড়িতে হাতে লেখা একটি হুমকি চিঠি পাঠানো হয়। এরপর ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২২৪, ৩৫১(২), ৩৫১(৪) এবং ৬১(২) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে একই ধরনের একটি হুমকি চিঠি তাঁর কলকাতার বাড়িতেও পাঠানো হয়। শুধু তাই নয়, বাড়ির CCTV-র তারের সংযোগে কারসাজি করা হয় বলেও অভিযোগ।
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