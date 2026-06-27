/শুধু সিয়া একা নয়, চেতনকে চিনত ওর ভাইও! ১০ ঘণ্টা জেরার পর সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণের কেতন খুনে নাটকীয় মোড়। পুলিসের হাতে উঠে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিস ইতোমধ্যেই দুই অভিযুক্ত সিয়া গয়াল এবং চেতন চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, সিয়া এবং চেতনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল। সিয়ার বড় ভাই সাহিল গয়ালের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার সুবাদে পরিচয় হয় চেতনের। চেতন একজন ক্রিকেটার। এবং চেতন সাহিলের সঙ্গে বহুবার ক্রিকেট খেলেছে।
এমনকী কোনো ম্যাচে সিয়া ক্রিকেট মাঠে ভাইয়ের সঙ্গে যেত সিয়া। সেখান থেকে সিয়া ও চেতনের পরিচয় হয়। যা পরবর্তীকালে গভীর সম্পর্কের দিকে চলে যায়।
পুলিস আরও জানিয়েছে, ২০২৫ সালে এক বন্ধুর দীপাবলি পার্টিতে সিয়া ও চেতনের ফের দেখা হয়। এরপর থেকেই তাদের মধ্যে কথাবার্তা ও যোগাযোগ বহুগুণ বেড়ে যায়। তদন্তকারীদের হাতে আসা কল ডিটেইল রেকর্ড অনুযায়ী, গত জানুয়ারি মাস থেকে সিয়া-চেতনের মধ্যে মোট ২,০০৪টি ফোন কল হয়েছে। এই কলগুলোর মোট সময়কাল ছিল প্রায় ২৩৮ ঘণ্টা।
সিয়ার ভাইকে ১০ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ
গত শুক্রবার সিয়ার ভাই সাহিলকে তলব করে পুলিস। সিয়ার সঙ্গে চেতনের সম্পর্ক ঠিক কী ধরনের ছিল, তা জানতে তাকে টানা প্রায় ১০ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে অবশ্য তাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।
পুলিসের এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, 'সাহিল চেতনকে চিনতেন। আমরা তার সঙ্গে বেশ কিছু তথ্য ক্রস-চেক করার জন্য তাকে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।' সাহিল ছাড়াও এই মামলার সঙ্গে জড়িত সিয়ার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও খুব শীঘ্রই বয়ান রেকর্ড করার পরিকল্পনা রয়েছে পুলিসের।
ডিলিট করা চ্যাট ফরেনসিকে
কেতনকে খুনের আগে সিয়া এবং চেতন দুজনই তাদের ফোন থেকে সমস্ত চ্যাট এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিটি ডিলিট করে দেয়। সেই ডিজিটাল তথ্য উদ্ধারের জন্য সেগুলোকে ফরেনসিক ল্যাবে ইতোমধ্যেই পাঠিয়েছে পুলিস। আরও জানা যায়, ঘটনার আগে এবং পরে সমস্ত ডিটেলস মুছে ফেলে দুই অভিযুক্ত। অভিযুক্তরা শুধু মেসেজ ডিলিট করেই ক্ষান্ত হয়নি, ফোনের রিসাইকেল বিন এবং অন্যান্য তথ্যও সম্পূর্ণ মুছে ফেলে। তাই ঘটনার সময়ের যোগাযোগের টাইমলাইন পুনরায় তৈরি করতে ফরেনসিক পরীক্ষার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে পুলিসকে।
ক্যাফে মিটে নজর পুলিসের
কেতনকে খুনের ঠিক একদিন আগে অর্থাত্ ১৭ জুন সিয়া ও চেতন এক ক্যাফ দেখা করে। পুণের লুল্লানগরের এক ক্যাফেতে তারা প্রায় ১ ঘণ্টা কাটায়। সেখানে বসেই কি তারা কেতনকে খুনের প্ল্যান করে, সেই দিকেও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী কর্মকর্তারা।
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