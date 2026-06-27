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শুধু সিয়া একা নয়, চেতনকে চিনত ওর ভাইও! ১০ ঘণ্টা জেরার পর সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

Pune Ketan Agarwal Murder Case: তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে, প্রমাণ লুকানোর জন্য অভিযুক্তরা তাদের মোবাইল থেকে সব মেসেজ ও চ্যাট ডিলিট করে দিয়েছে। এমনকি ঘটনার আগের দিন, অর্থাৎ ১৭ জুন তারা পুনের একটি ক্যাফেতে দেখাও করেছিল। পুলিস এখন এই সব বিষয় নিয়ে তদন্ত করছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 27, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:19 AM IST
শুধু সিয়া একা নয়, চেতনকে চিনত ওর ভাইও! ১০ ঘণ্টা জেরার পর সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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