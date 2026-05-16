Bank Strike Alert: আগামী সপ্তাহে টানা ছ'দিন বন্ধ থাকবে এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক? কী হবে পরিষেবা? আপনার অ্যাকাউন্ট আছে এখানে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশ জুড়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI)-এর গ্রাহকদের জন্য এক বড় খবর। কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া এবং বকেয়া সমস্যা পূরণের জন্যে একাধিক রাজ্যে টানা ৬ দিন ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংক কর্মী সংগঠনের যৌথ সিদ্ধান্তের জেরে আগামী সপ্তাহে দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে এসবিআই-এর শাখাগুলো টানা বন্ধ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই টানা ছুটির জেরে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেন, চেকের ক্লিয়ারিং এবং এটিএম (ATM) পরিষেবা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
কেন এই ধর্মঘটের ডাক?
ব্যাংক কর্মী ইউনিয়নগুলোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ম্যানেজমেন্টের কাছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানানো হলেও তার কোনো স্থায়ী সমাধান মেলেনি। এই ধর্মঘটের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে:
কর্মী নিয়োগের দাবি: ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখায় স্থায়ী কর্মীর অভাব মেটাতে এবং কাজের অতিরিক্ত চাপ কমাতে অবিলম্বে নতুন ক্লার্ক ও কর্মী নিয়োগ করতে হবে।
বেতন ও পেনশন কাঠামো: অষ্টম বেতন কমিশনের (8th Pay Commission) সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন কাঠামোর সংস্কার এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য পেনশন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ।
কাজের পরিবেশ ও ছুটি: সপ্তাহে ৫ দিন কাজের (5-Day Banking) নিয়ম অবিলম্বে চালু করা এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা।
ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের দাবি, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরই তারা এই কঠোর আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন।
কোন কোন রাজ্যে একটানা ৬ দিন পরিষেবা ব্যাহতের আশঙ্কা?
ছুটি ও ধর্মঘটের সূচি এমনভাবে পড়েছে যে সপ্তাহের একটা বড় অংশ ব্যাংক বন্ধ থাকবে। সাধারণ সরকারি ছুটি, দ্বিতীয় বা চতুর্থ শনিবার এবং রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটির সাথে এই ধর্মঘটের দিনগুলো মিলে যাওয়ায় দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে টানা ৬ দিন ব্যাংকিং পরিষেবা স্তব্ধ হতে চলেছে।
বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য, যেখানে কর্মী ইউনিয়নগুলোর প্রভাব অত্যন্ত বেশি, সেখানে এই ধর্মঘটের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে। তবে স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা এই ধর্মঘট এড়াতে এবং গ্রাহকদের ভোগান্তি কমাতে ইউনিয়নগুলোর সাথে শেষ মুহূর্তের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।
গ্রাহকদের ওপর প্রভাব
টানা ৬ দিন ব্যাংকের শাখা বন্ধ থাকলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী মহল-- সবাই বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। বিশেষ করে যারা নগদ টাকা জমা বা তোলার জন্য সরাসরি শাখায় যান, তারা চরম ভোগান্তিতে পড়বেন। এছাড়া বড় অঙ্কের চেকের ক্লিয়ারিং আটকে যাওয়ার ফলে বাণিজ্যিক লেনদেন ব্যাহত হতে পারে।
ব্যাংক বন্ধের দিনগুলোতে নগদ টাকার সংকট এড়াতে এটিএম (ATM) কাউন্টারগুলোতে পর্যাপ্ত টাকা রাখার ব্যবস্থা করা হবে বলে ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হলেও, টানা ছুটির কারণে অনেক জায়গাতেই এটিএম পরিষেবা স্বাভাবিক না থাকার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
এই পরিস্থিতিতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে গ্রাহকদের শাখায় না গিয়ে বিকল্প মাধ্যম ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে:
১. ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যাঙ্কিং: ব্যালেন্স চেক, ফান্ড ট্রান্সফার বা ইউটিলিটি বিল পেমেন্টের জন্য এসবিআই যোনো (YONO) অ্যাপ এবং ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পুরোপুরি সচল থাকবে।
২. ডিজিটাল পেমেন্ট: কেনাকাটা ও দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য ইউপিআই (UPI), ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড এবং নেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, আগামী সপ্তাহের জরুরি এবং বড় ধরনের কোনো আর্থিক লেনদেন থাকলে তা যেন এই সপ্তাহের মধ্যেই সেরে ফেলা হয়, যাতে ধর্মঘট ও ছুটির দিনগুলোতে কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়।
