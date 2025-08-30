English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Trekkers Missing: হিমাচল প্রদেশে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ কলকাতার ৬ অভিযাত্রী, আতঙ্ক বাড়ছে পরিবারে

Kolkata Trekkers Missing: সংস্থার তরফে সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে, দলটির সঙ্গে গত ১৭ অগাস্ট লাহুল-স্পিতি জেলার বাতালে শেষবার যোগাযোগ করা গিয়েছিল। এর পরে তাঁরা বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দেন  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 30, 2025, 09:35 PM IST
Kolkata Trekkers Missing: হিমাচল প্রদেশে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ কলকাতার ৬ অভিযাত্রী, আতঙ্ক বাড়ছে পরিবারে
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিমাচল প্রদেশে ট্রেকিং করতে গিয়ে নিখোঁজ কলকাতার ৬ জন। গত ১৭ অগাস্ট থেকে তাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। নিখোঁজ ওই ৬ জন কলকাতার দ্য ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশন-এর সদস্য়। এতদিন যোগাযোগ না হওয়ায় আতঙ্ক বাড়ছে ট্রেকারদের পরিবারে।

জানা যাচ্ছে ট্রেকিংয়ে গিয়েছিলেন ১৩ জনের একটি দল। এদের মধ্যে ৬ জন ছিল কলকাতার। বাকীদের মধ্যে ৭ জন পোর্টার ও ১ জন শেরপা। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন এম নবি তরফদার। বাকীরা হলেন অরুণাভ নস্কর, গৌতম বর্ধন, নীলুফা, ত্রিদিব সরকার এবং শুভদীপ মুখোপাধ্যায়।

সংস্থার তরফে সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে, দলটির সঙ্গে গত ১৭ অগাস্ট লাহুল-স্পিতি জেলার বাতালে শেষবার যোগাযোগ করা গিয়েছিল। এর পরে তাঁরা বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দেন। সেই ক্যাম্প এখন নেটওয়ার্কের বাইরে।

যে এলাকায় ট্রেকাররা গিয়েছেন সেখানে মোবাইল নেটওয়ার্কের অবস্থায় খুবই খারাপ। তার পরেও ২৫-২৬ অগাস্টের মধ্যে তাদের নেটওয়ার্ক সীমার মধ্যে এসে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখনও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। আবহাওয়া খারাপ হওয়ার জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। গোটা বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানানো হয়েছে। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে পুলিসের সাহায্য ছাড়া উদ্ধারের কাজ প্রায় অসম্ভব। ফলে আশঙ্কা বাড়ছে অভিযাত্রীদের পরিবারে।

