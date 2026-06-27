/কেতন খুনে সিয়ার স্বীকারোক্তিতে সব ওলটপালট! এমনও হয়? উইগের জন্যই... তাজ্জব খোদ পুলিসও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুনের কাছে লোহগড় দুর্গের খাদ থেকে ফেলে দিয়ে কেতন আগরওয়ালকে (২৫) হত্যাকাণ্ডে এবার চাঞ্চল্যকর তথ্য় সামনে এল। কেতনের খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া তাঁর বাগদত্তা সিয়া গোয়েল পুলিসি জেরায় স্বীকার করেছেন, বাবা-মার কাছে বিয়ে নিয়ে আপত্তি তোলার থেকে কেতনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া তাঁর কাছে অনেক সহজ পথ মনে হয়েছিল। কেতনের উইগ নিয়েই নাকি মূলত সমস্যা ছিল সিয়ার। যদিও কেতনের ‘চুল পড়ে যাওয়া’র কারণে এই খুন—এমন জল্পনা রটতেই তা উড়িয়ে দিয়েছেন কেতনের বাবা।
সিয়ার ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি: ‘পরিবারকে ফেস করার চেয়ে খুন সহজ’
পুলিসি জেরায় সিয়া গোয়েল জানিয়েছেন যে কেতনের সঙ্গে এই বিয়েতে তাঁর একেবারেই মত ছিল না। কিন্তু পরিবারের ঠিক করা এই হাই-প্রোফাইল বিয়ে ভাঙার সাহস তাঁর ছিল না। সিয়া পুলিসকে বলেন, "পরিবারের মুখোমুখি হয়ে বিয়ের আপত্তি জানানোর চেয়ে কেতনের জীবন শেষ করে দেওয়া আমার কাছে সহজ মনে হয়েছিল।" এই ভয়ঙ্কর মানসিকতা ও ঠান্ডা মাথার পরিকল্পনা দেখে খোদ তদন্তকারী অফিসাররাও স্তম্ভিত।
চুল পড়ার সমস্যার কথা জানানো হয়েছিল
কেতনের বাবা বিশাল আগরওয়াল, তাঁর ছেলের চুল পড়ার সমস্যা নিয়ে খুনের মোটিভ থাকার দাবি সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি জানান, বিয়ের পাকা কথা হওয়ার আগেই সিয়া ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়েছিল। তিনি বলেন, "চিকিৎসাগত কারণে কেতনের মাথার ছোট একটি অংশে চুল পড়ে গিয়েছিল, যা বিয়ের আগেই তাদের জানানো হয়েছিল। সিয়ার যদি সমস্যা থাকত, সে তখনই সরাসরি 'না' করে দিতে পারত। বিয়ে ভেঙে দেওয়াটা তার জন্য খুবই সহজ ছিল।"
যেভাবে খুনের রহস্য উদঘাটন
ঘটনার দিন সিয়া পুলিসকে জানিয়েছিল যে ট্রেকিং করার সময় পা পিছলে খাদে পড়ে গেছেন কেতন। তবে দুর্গের টিকিট কাউন্টারের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর পুলিসের সন্দেহ হয়। ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যেও এক ব্যক্তিকে হুডি ও শর্টস পরে কেতন ও সিয়ার কয়েক মিটার পেছন পেছন হাঁটতে দেখা যায়। পরে পুলিস সেই ব্যক্তিকে সিয়ার প্রেমিক চেতন হিসেবে শনাক্ত করে।
পুলিসের মতে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সিয়া লোহগড় দুর্গে যাওয়ার জন্য বারবার বলছিলেন। ৩১ মে তিনি কেতনকে সেখানে নিয়ে যান। এরপর ৪ জুন ফের যাওয়ার চেষ্টা করলে কেতনের মা বাধা দেন। এমনকি ১৪ জুনও সিয়া তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ। সে সময় কেতন একটি ঝোপঝাড় ধরে নিজেকে বাঁচান এবং কারণ জানতে চাইলে সিয়া সেখানে সাপ থাকার কথা বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান।
বালিতে প্রি-ওয়েডিং ফটোশুট হওয়ার কথা ছিল, তার আগেই কেতনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল এই যুগল। তবে কেতনের পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ায় সেই ট্রিপ বাতিল হয়ে যায়। এছাড়া সিয়া ও চেতনের কল রেকর্ড ঘেঁটে দেখা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে কয়েক হাজার কল এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হত। জেরার মুখে চেতন স্বীকার করেন যে, বাগদান ভেঙে পালিয়ে গেলে পরিবারের সম্মানহানি হতে পারে, তাই তারা কেতনকে খুনের পথ বেছে নেয়।
সিয়ার পরিবারের বক্তব্য
সিয়ার মা দাবি করেছেন, ঘটনার দিন তাঁর মেয়ে লোহগড় দুর্গে যেতে চাননি। ১৭ জুন সন্ধ্যায় ভিডিয়ো কলে কেতন ও তাঁর মা-ই সিয়াকে যাওয়ার জন্য রাজি করিয়েছিলেন। অন্যদিকে, সিয়ার বাবা বিয়ের বিশাল খরচের খবর অস্বীকার করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেন যে নভেম্বরে উদয়পুরে বিয়ের পরিকল্পনা ছিল এবং হোটেলে ৭০টি রুম বুক করা হয়েছিল। তবে সব মিলিয়ে খরচ ৩ কোটি টাকার বেশি হত না বলে দাবি করেন তিনি।
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