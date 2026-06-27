Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /কেতন খুনে সিয়ার স্বীকারোক্তিতে সব ওলটপালট! এমনও হয়? উইগের জন্যই... তাজ্জব খোদ পুলিসও

কেতন খুনে সিয়ার স্বীকারোক্তিতে সব ওলটপালট! এমনও হয়? উইগের জন্যই... তাজ্জব খোদ পুলিসও

Siya Goyal and Ketan Agarwal: কেতন উইগ পরত সেটা জানতেন সিয়া। বিষয়টি নিয়ে তিনি মোটেই খুশি ছিলেন না বলেও বেশ কয়েকটি সূত্রে সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। পরিবারের পাল্টা দাবি, কেতনের মাথায় হেয়ারপ্যাচ ছিল। আর সেকথা সিয়ার পরিবারকে জানিয়েছিল কেতনের পরিবার।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 27, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:19 PM IST
কেতন খুনে সিয়ার স্বীকারোক্তিতে সব ওলটপালট! এমনও হয়? উইগের জন্যই... তাজ্জব খোদ পুলিসও
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজ্য জুড়ে বাতিল টেট পরীক্ষা, বিপাকে ৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী: কবে হবে? কী হবে এবার?
Maharashtra TET 202655 min ago
2
Ketan Agarwal Siya Goyal case57 min ago
3
Bharatiya Bhasha Camp1 hr ago
4
shoaib akhtar1 hr ago
5
Tamil Nadu Thai Maman Gold Ring Scheme2 hrs ago