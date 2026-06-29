Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বিয়ের শপিংয়ের নামে কেতনের দেওয়া ১ কোটি টাকা হাতবদল! খুনের ৩৪ মিনিট আগে সিয়ার সিক্রেট কল ফাঁস

বিয়ের শপিংয়ের নামে কেতনের দেওয়া ১ কোটি টাকা হাতবদল! খুনের ৩৪ মিনিট আগে সিয়ার 'সিক্রেট কল' ফাঁস

Pune Ketan Agarwal Murder Case: চেতনের আর্থিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল নয়। তাই সে সিয়ার থেকে তিন বছর সময় চায়। তারপর কেতনকে খুনের ছক কষে। এরই মধ্যে সিয়া আবার কেতনের থেকে এক কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 29, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:39 PM IST
বিয়ের শপিংয়ের নামে কেতনের দেওয়া ১ কোটি টাকা হাতবদল! খুনের ৩৪ মিনিট আগে সিয়ার 'সিক্রেট কল' ফাঁস
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ব্রেন ক্যানসারে মাতৃহীন, হার্ট অ্যাটাকে পিতৃহীন! কানাডার বিশ্বকাপের নায়ক স্টিফেন
canada38 min ago
2
Mahesh Snan Yatra1 hr ago
3
Gourab Tapadar trolled1 hr ago
4
WB Anti Social Activities Bill 20261 hr ago
5
Suvendu Adhikari1 hr ago