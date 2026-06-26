'কোনও অনুশোচনা আছে বলে মনে হচ্ছে না, সিয়া একেবারেই মিনি সোনম', বলছেন রাজা রঘুবংশীর মা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! পুনে হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত সিয়া গোয়েলের সঙ্গে নিজের পুত্রবধূর মিল খুঁজে পেলেন ইন্দোরে রাজা রঘু বংশীর মা। বললেন, 'সিয়া হল সোনমের ক্ষুদ্র সংস্করণ'।
বিয়ের তখন সবে ১২ দিন হয়েছে। গত বছর মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়ে খুন হন ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশী। চেরাপুঞ্জির একটি গভীর খাদ থেকে উদ্ধার হয় রাজার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। তদন্তে জানা যায়, এই খুনের মাস্টারমাইন্ড খোদ স্ত্রী সোনমই। প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার সঙ্গে মিলে খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।
প্রায় ১ বছর জেলে খাটার পর, সোনম এখন জামিনে মুক্তি। মামলাটি চলছে শিলংয়ের আদালতে। রাজা রঘুবংশীর মায়ের কথায়, 'সিয়া সোনমেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। ওর মুখে অভিব্যক্তি ও শরীরী ভাষা দেখে আমরা সোনমের কথা মনে পড়ছে। যা করেছে, তারজন্য কোনও অনুশোচনা আছে বলে মনে হচ্ছে না'। বলেন, সোনম জামিন পেয়ে যাওয়ার এই এই ধরণের মামলায় অভিযুক্তদের সাহস আরও বেড়ে যাবে'।
এদিকে পুনে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত যতই এগোচ্ছে, ততই উঠে আসছে একে পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সিয়া ও তাঁর প্রেমিক চেতনের মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড (CDR) পরীক্ষা করে রীতিমতো তাজ্জব বনে গিয়েছে পুলিস। দেখা গিয়েছে, বিগত ৬ মাসে তারা একে অপরকে ২,০০৪ বার কল করেছে এবং প্রায় ২৩৮ ঘণ্টা ফোনে কথা বলেছে। শুধু তাই নয়, কীভাবে খুন করে পার পাওয়া যায়, তা ইন্টারনেটে রীতিমতো অনুসন্ধান চালিয়েছে চেতন-সিয়া।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কেতন আগরওয়ালের সঙ্গে আংটি বদল বা বাগদান হয় সিয়া গোয়েলের। নভেম্বরে ধুমধমা করে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। ১৮ জুন কেতনকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে লোহাগড় ফোর্টের ৪০০ ফুট থেকে ধাক্কা হবু স্ত্রীই ফেলে দেয় বলে অভিযোগ।
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