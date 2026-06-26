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'কোনও অনুশোচনা আছে বলে মনে হচ্ছে না, সিয়া একেবারেই মিনি সোনম', বলছেন রাজা রঘুবংশীর মা

Pune murder case  'ওর মুখে অভিব্যক্তি ও শরীরী ভাষা দেখে আমরা সোনমের কথা মনে পড়ছে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 26, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:45 PM IST
'কোনও অনুশোচনা আছে বলে মনে হচ্ছে না, সিয়া একেবারেই মিনি সোনম', বলছেন রাজা রঘুবংশীর মা
Image Credit: &#039;সিয়া একেবারেই মিনি সোনম&#039;Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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