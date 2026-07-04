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'এমন বিয়ের টিকিট কাটছি যা হবেই না...', বিয়ের আগেই খুনের ছক! সিয়ার স্ন্যাপচ্যাট মেসেজে ভয়ংকর ইঙ্গিত

Siya Goyal's Snapchat Message: খুনের আগে আধার কার্ড চেয়ে বিয়ের নাটক! লোহাগড় দুর্গ হত্যাকাণ্ডে সিয়ার স্ন্যাপচ্যাট চ্যাট দেখেই চক্ষুচড়কগাছ পুলিসের। স্ন্যাপচ্যাটে বন্ধুকে মেসেজ করেছিলেন সিয়া। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 04, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:50 PM IST
'এমন বিয়ের টিকিট কাটছি যা হবেই না...', বিয়ের আগেই খুনের ছক! সিয়ার স্ন্যাপচ্যাট মেসেজে ভয়ংকর ইঙ্গিত
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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