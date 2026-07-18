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মহাকাশে প্রথমবার ভারত...বেসরকারি 'আগমন'-এ 'বিক্রম' দেখাল স্কাইরুট, লিখল ইতিহাস

Skyroot Vikram-1: অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে সফল উৎক্ষেপণ ভারতের প্রথম বেসরকারি রকেট 'বিক্রম-১'-এর। দেশের প্রথম সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে, স্কাইরুটের তৈরি রকেট ‘বিক্রম-১’। মহাকাশে পৌঁছে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করল উপগ্রহ। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 18, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:30 PM IST
মহাকাশে প্রথমবার ভারত...বেসরকারি 'আগমন'-এ 'বিক্রম' দেখাল স্কাইরুট, লিখল ইতিহাস
Image Credit: স্কাইরুটের রকেট বিক্রম-১ (এক্স)Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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