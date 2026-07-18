মহাকাশে প্রথমবার ভারত...বেসরকারি 'আগমন'-এ 'বিক্রম' দেখাল স্কাইরুট, লিখল ইতিহাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের মহাকাশ গবেষণার মুকুটে জুড়ল নতুন পালক। লেখা হল নতুন ইতিহাস। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে সফল উৎক্ষেপণ ভারতের প্রথম বেসরকারি রকেট 'বিক্রম-১'-এর। মহাকাশে পৌঁছে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করল উপগ্রহও। ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে সূচনা হল এক নতুন অধ্যায়ের।
স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের মিশন 'আগমন'
অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে এদিন সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় দেশের প্রথম সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি রকেট ‘বিক্রম-১’। হায়দরাবাদভিত্তিক মহাকাশ গবেষণা স্টার্ট-আপ ‘স্কাইরুট অ্যারোস্পেস’ তৈরি করেছে এই রকেটটি। মিশনটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘আগমন’। এই সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে ভারতের মহাকাশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল।
ভারতের প্রথম বেসরকারি রকেট ‘বিক্রম-১’
স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের তৈরি ‘বিক্রম-১’ রকেটটি একটি মাল্টিস্টেজ উৎক্ষেপণ যান। যার মাধ্যমে ছোট উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হবে। সেভাবেই এটিকে ডিজাইন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই রকেটে আধুনিক কার্বন ফাইবার বডি এবং থ্রি-ডি প্রিন্টেড লিকুইড ইঞ্জিনের মতো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।
‘আগমন’ মিশনের মূল উদ্দেশ্য
‘আগমন’ মিশনের মূল উদ্দেশ্য ভারতের বেসরকারি মহাকাশ গবেষণাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের বাণিজ্যিক উপগ্রহ উৎক্ষেপণের দক্ষতাকে তুলে ধরা। সফলভাবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে উপগ্রহ স্থাপন করে ‘আগমন’ তার সেই লক্ষ্য পূরণ করেছে। একটি ছোট্ট উপগ্রহকে পৃথিবী থেকে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার উচ্চতার লো-আর্থ বিটে কৌণিকভাবে স্থাপন করেছে বিক্রম-১।
বেসরকারি ক্ষেত্রে মহাকাশ গবেষণায় ঐতিহাসিক মাইলফলক
এতদিন পর্যন্ত ভারতের মহাকাশ গবেষণা ও রকেট উৎক্ষেপণের পুরো দায়িত্ব ছিল সরকারি সংস্থা ইসরোর কাঁধে। ২০২০ সালে সরকার মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রকে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করার পর, স্কাইরুট অ্যারোস্পেস-ই প্রথম ভারতীয় সংস্থা হিসেবে সফল রকেট উৎক্ষেপণের গৌরব অর্জন করল। ইসরো এবং ইনস্পেসের সহায়তা ও নির্দেশনাতেই এই বেসরকারি মিশনটি সাফল্য অর্জন করেছে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০২২ সালেও স্কাইরুট মহাকাশে বিক্রম-এস নামে একটি সাব-অরবিটাল রকেট উৎক্ষেপণ করেছিল। তবে সেই মিশনে মহাকাশে কোনও উপগ্রহ পাঠায়নি তারা।
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