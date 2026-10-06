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জীবন বাজি রেখে ১৭৪ যাত্রীর প্রাণ বাঁচালেন পাইলট স্মিত, মিলল ১ কোটি-সহ একাধিক পুরস্কার

ফ্লাইদুবাইয়ের FZ1073 বিমানে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ১৭৪ জন যাত্রীর জীবন বাঁচানোর জন্য ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছারকে একাধিক পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। গুজরাত সরকার ঘোষণা করেছে ২৫ লক্ষ টাকা ও ‘বিশিষ্ট গুজরাত গরিমা’ সম্মান। রাজ্যসভার সাংসদ বিক্রমজিৎ সিং সাহনিও ২৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 06, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 12:23 PM IST
জীবন বাজি রেখে ১৭৪ যাত্রীর প্রাণ বাঁচালেন পাইলট স্মিত, মিলল ১ কোটি-সহ একাধিক পুরস্কার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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