/জীবন বাজি রেখে ১৭৪ যাত্রীর প্রাণ বাঁচালেন পাইলট স্মিত, মিলল ১ কোটি-সহ একাধিক পুরস্কার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সঙ্কটের মুহূর্তে অসাধারণ সাহস দেখিয়ে ১৭৪ জন যাত্রীর জীবন রক্ষা করেছিলেন ফ্লাইদুবাইয়ের ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছার। তাঁর সেই সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে এবার একের পর এক পুরস্কার ঘোষণা করা হচ্ছে। আর্থিক পুরস্কারের পাশাপাশি মিলছে সরকারি সম্মানও। স্মিত মচ্ছারের সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে ম্যানকাইন্ড ফার্মা তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য ১ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সংস্থার বক্তব্য, নিজের নিরাপত্তার কথা না ভেবে যাত্রী ও বিমানকর্মীদের জীবন রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন স্মিত। তাঁর দায়িত্ববোধ ও সাহসকে সম্মান জানাতেই এই পুরস্কার।
গুজরাত সরকারের ২৫ লক্ষ টাকা
স্মিত মচ্ছারের সঙ্গে গুজরাতের যোগ রয়েছে। তাঁর সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে গুজরাত সরকার ২৫ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কারের ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে তাঁকে দেওয়া হবে ‘বিশিষ্ট গুজরাত গরিমা’ পুরস্কার। ১ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল এই সম্মানের কথা ঘোষণা করেন। শুধু সরকার বা সংস্থাই নয়, রাজ্যসভার সাংসদ এবং সান ফাউন্ডেশনের বিক্রমজিৎ সিং সাহনিও স্মিত মচ্ছারের জন্য ২৫ লক্ষ টাকার ‘স্মিত মচ্ছার শৌর্য পুরস্কার’ ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি তাঁকে জাতীয় স্তরের বীরত্ব পুরস্কার দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আবেদনও জানিয়েছেন তিনি।
কী ঘটেছিল বিমানে?
ঘটনাটি ঘটে ৩০ সেপ্টেম্বরের ফ্লাইদুবাইয়ের FZ1073 বিমানে। বিমানটি দুবাই থেকে তেল আভিভ যাচ্ছিল। বিমানে ছিলেন ১৭৪ জন। মাঝ আকাশে ককপিটে সহ-পাইলটের সঙ্গে স্মিত মচ্ছারের সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং স্মিত আহত হন। নিজে আহত হওয়া সত্ত্বেও স্মিত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত বিমানটিকে সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরের দিকে ঘুরিয়ে নিরাপদে অবতরণ করানো হয়। এর ফলে বিমানে থাকা যাত্রীদের বড় বিপদ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।
চিকিৎসা চলছে
ঘটনার পর স্মিত মচ্ছারকে প্রথমে সৌদি আরবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাঁকে সৌদি আরব থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এয়ারলিফট করা হয়েছে, যেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। তাঁর দ্রুত সুস্থতার জন্য সোমনাথ মন্দিরেও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। স্মিতের সাহসিকতার জন্য তাঁকে জাতীয় স্তরের বীরত্ব পুরস্কার বা অশোক চক্র দেওয়ার দাবিও উঠেছে। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস এবং কয়েকজন জনপ্রতিনিধি এই দাবি জানিয়েছেন। এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নিজের সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও দায়িত্ববোধ দিয়ে ঠেকানোর জন্যই এখন জাতীয় স্তরে প্রশংসিত হচ্ছেন ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছার।
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